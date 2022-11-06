تويتر تطرح رسمياً خدمة توثيق الحساب بـ8 دولارات شهرياً

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بدأت شركة "تويتر" منح المستخدمين خدمة "تويتر بلو" (العلامة الزرقاء)، التي تدل على توثيق الحساب، مقابل 8 دولارات شهرياً، وذلك بعد أيام من طرح المالك الجديد للمنصة الملياردير إيلون ماسك للفكرة.وقالت الشركة في تحديث أخير للتطبيق، الذي تم إصداره السبت: "القوة باتت لدى الجمهور، سيحصل حسابك على علامة زرقاء تماماً مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم".وإلى جانب نظام توثيق الحسابات الجديد، تعهدت "تويتر" بخفض عدد الإعلانات التي يشاهدها المشتركون في الخدمة إلى النصف قريباً، وأشارت إلى أنه سيكون لدى المستخدمين القدرة أيضاً على نشر مقاطع فيديو أطول، والتمتع بالأولوية في الردود والإشارات وعمليات البحث، وفق ما أوردت "بلومبرغ".ويكشف التحديث الأخير للتطبيق مدى السرعة التي يتحرك بها ماسك لتغيير منصة "تويتر"، التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.وفي الأسبوع الذي أعقب توليه إدارة الموقع، فصل ماسك ما يقرب من نصف موظفيه إلى جانب معظم كبار المديرين، كما روّج لخطة الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" باعتبارها وسيلة للتغلب على انخفاض عائدات الإعلانات، والتخلص من برامج الروبوت.وذكرت "بلومبرغ" أن موقع تويتر يمضي قدماً في نظام توثيق الحسابات الجديد في وقت حرج للغاية، إذ أن الولايات المتحدة ستجري انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء المقبل، وقد دفع فصل فرق العمل الرئيسية في الشركة الموظفين الحاليين والسابقين إلى التساؤل عما إذا كان سيتم توفير الموارد اللازمة للحفاظ على تشغيل الأنظمة المهمة، مثل الإشراف على المحتوى بشكل فعَّال خلال الانتخابات.ورداً على التغريدات التي تنتقد النظام الجديد في المنصة، قال ماسك إن "الاعتماد على أنظمة الدفع والتشغيل (أبل أو أندرويد) هو أفضل طريقة لضمان توثيق الحسابات".وتتوفر خدمة "تويتر بلو" حالياً للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، ولكن ماسك أكد في تغريدة على حسابه، السبت، أن الخدمة ستكون متاحة بعد ذلك في جميع أنحاء العالم.