Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تويتر تطرح رسمياً خدمة توثيق الحساب بـ8 دولارات شهرياً

Lebanon 24
06-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1007929-638033184864458769.jpg
Doc-P-1007929-638033184864458769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت شركة "تويتر" منح المستخدمين خدمة "تويتر بلو" (العلامة الزرقاء)، التي تدل على توثيق الحساب، مقابل 8 دولارات شهرياً، وذلك بعد أيام من طرح المالك الجديد للمنصة الملياردير إيلون ماسك للفكرة.

وقالت الشركة في تحديث أخير للتطبيق، الذي تم إصداره السبت: "القوة باتت لدى الجمهور، سيحصل حسابك على علامة زرقاء تماماً مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم".
Advertisement

وإلى جانب نظام توثيق الحسابات الجديد، تعهدت "تويتر" بخفض عدد الإعلانات التي يشاهدها المشتركون في الخدمة إلى النصف قريباً، وأشارت إلى أنه سيكون لدى المستخدمين القدرة أيضاً على نشر مقاطع فيديو أطول، والتمتع بالأولوية في الردود والإشارات وعمليات البحث، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

ويكشف التحديث الأخير للتطبيق مدى السرعة التي يتحرك بها ماسك لتغيير منصة "تويتر"، التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

وفي الأسبوع الذي أعقب توليه إدارة الموقع، فصل ماسك ما يقرب من نصف موظفيه إلى جانب معظم كبار المديرين، كما روّج لخطة الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" باعتبارها وسيلة للتغلب على انخفاض عائدات الإعلانات، والتخلص من برامج الروبوت.

وذكرت "بلومبرغ" أن موقع تويتر يمضي قدماً في نظام توثيق الحسابات الجديد في وقت حرج للغاية، إذ أن الولايات المتحدة ستجري انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء المقبل، وقد دفع فصل فرق العمل الرئيسية في الشركة الموظفين الحاليين والسابقين إلى التساؤل عما إذا كان سيتم توفير الموارد اللازمة للحفاظ على تشغيل الأنظمة المهمة، مثل الإشراف على المحتوى بشكل فعَّال خلال الانتخابات.

ورداً على التغريدات التي تنتقد النظام الجديد في المنصة، قال ماسك إن "الاعتماد على أنظمة الدفع والتشغيل (أبل أو أندرويد) هو أفضل طريقة لضمان توثيق الحسابات".

وتتوفر خدمة "تويتر بلو" حالياً للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، ولكن ماسك أكد في تغريدة على حسابه، السبت، أن الخدمة ستكون متاحة بعد ذلك في جميع أنحاء العالم. 
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-11-06
08:00 | 2022-11-06
05:00 | 2022-11-06
23:00 | 2022-11-05
16:00 | 2022-11-05
14:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website