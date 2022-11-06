"غوغل" تغلق ثاني مشروع فاشل في غضون سنوات

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أنهى عملاق البحث على الإنترنت "غوغل"، خدمة هانغ أوتس Hangouts للدردشة التابعة له، بعد عامين من إعلانها لأول مرة أنها ستدفع الناس إلى استخدام الدردشة على التطبيق المرفق بخدمة البريد الإلكتروني Gmail.وتعد تلك المرة الثانية خلال عامين التي يتم فيها إغلاق أحد تطبيقات غوغل الشهيرة، إذ أعلنت في آب من العام الماضي إغلاق تطبيق أندرويد أوتو.وقامت "غوغل" بإلغاء تطبيق "هانغ أوتس" للدردشة لنظامي أندرويد وiOS في يوليو. وعرضت على المستخدمين تحويلهم إلى تطبيق "غوغل شات" المستقل أو تجربة الدردشة داخل Gmail.كما قال موقع TechCrunch، إن الإصدار الأخير من خدمة المراسلة، Hangouts للويب، سيتم الآن أيضاً التخلص منه نهائياً.وقالت "غوغل" سابقاً إن أولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بيانات هانغ أوتس الخاصة بهم سيتعين عليهم استخدام أداة Takeout قبل أن تختفي الخدمة نهائياً.