آخر إنتاج.. شركة شهيرة تُطلق كاميرا مقاومة للماء والغبار

أطلقت شركة أوليمبس التي غيّرت اسمها إلى "أو إم سيستم" الكاميرا OM-5 الجديدة، التي تمتاز بجسم مقاوم للغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IP53.

وأوضحت الشركة اليابانية أن باقة التجهيزات التقنية في الكاميرا تشتمل على مستشعر Micro Four Thirds بدقة 20.1 ميغابيكسل، مع محدد منظر إلكتروني بدقة 2.36 مليون بيكسل وشاشة قابلة للطي بدقة وضوح 1.05 مليون بيكسل.

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وتتميز الكاميرا بالبطارية وقارئ بطاقات الذاكرة SD وسرعة التقاط 10 صور في الثانية، بالإضافة إلى 121 نقطة للتركيز التلقائي مع تحسين وظيفة التعرف على الوجه.

وتزخر أيضاً بالعديد من التقنيات المتطورة، مثل معالج TruePic IX، الذي يوفر العديد من الوظائف مثل وضع الدقة الفائقة 50 ميغابيكسل، الذي يسمح بدمج عدة صور دون حاجة إلى حامل ثلاثي، وتثبيت الصورة المعتمدة على المستشعر فترات تعريض أطول تصل إلى 7.5 درجات لفتحة العدسة.

وتتيح الكاميرا تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، ووظيفة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 120 صورة في الثانية.