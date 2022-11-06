نصائح لجعل بطارية آيفون تدوم لفترة أطول



فيما يلي أهم النصائح التي يمكن من خلالها الحفاظ على عمر بطارية آيفون، وفق ما أورد موقع “ماك رومرز” الإلكتروني:

Advertisement 1. قم بإيقاف تشغيل الأنشطة الحية يعاني الكثير من المستخدمين أحياناً من استنزاف البطارية السريع لأجهزة آيفون وخاصة بعد تحديثات النظام، ويمكن أن تستمر هذه المشكلة لفترة أطول مما يتوقعونه.فيما يلي أهم النصائح التي يمكن من خلالها الحفاظ على عمر بطارية آيفون، وفق ما أورد موقع “ماك رومرز” الإلكتروني:1. قم بإيقاف تشغيل الأنشطة الحية



يمكن تعطيل الأنشطة المباشرة باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات.

انتقل إلى Face ID ورمز المرور.

أدخل رمز المرور الخاص بك لفتح آيفون.

قم بالتمرير لأسفل وتبديل الأنشطة المباشرة.

سيؤدي هذا إلى منع الأنشطة المباشرة من الظهور على شاشة القفل.

لا يمكنك تعطيل "الجزيرة الديناميكية" بالكامل، ولكن يمكنك التمرير لليسار على أي رسوم متحركة قيد التشغيل لرفضها.

2. حذف أدوات قفل الشاشة مع نظام التشغيل iOS 16.1، أضافت آبل ميزة الأنشطة المباشرة التي تسمح للتطبيقات بالاحتفاظ بإشعار مستمر على شاشة القفل أو في الجزيرة الديناميكية الخاصة بـ”آيفون 14 برو”. يمكن استخدام الأنشطة الحية لأشياء مثل تتبع لعبة رياضية، والتقدم خلال التمرين، وغير ذلك، مباشرة من شاشة القفل أو "الجزيرة الديناميكية".يمكن تعطيل الأنشطة المباشرة باتباع الخطوات التالية:افتح تطبيق الإعدادات.انتقل إلى Face ID ورمز المرور.أدخل رمز المرور الخاص بك لفتح آيفون.قم بالتمرير لأسفل وتبديل الأنشطة المباشرة.سيؤدي هذا إلى منع الأنشطة المباشرة من الظهور على شاشة القفل.لا يمكنك تعطيل "الجزيرة الديناميكية" بالكامل، ولكن يمكنك التمرير لليسار على أي رسوم متحركة قيد التشغيل لرفضها.2. حذف أدوات قفل الشاشة



إذا كنت قلقاً بشأن عمر البطارية، فقد ترغب في إنشاء شاشة قفل لا تحتوي على أدوات. لحسن الحظ، يدعم ‌iOS 16‌ شاشات قفل متعددة يمكنك التبديل بينها، لذلك إذا كنت ترغب في بعض الأحيان في استخدام عناصر واجهة المستخدم، يمكنك ذلك.

يمكن أيضاً أن تظهر "الأدوات الذكية" على شاشتك الرئيسية، وهي ميزة سابقة لنظام iOS 16. نوصي بعدم استخدام أدوات "الشاشة الرئيسية" لمن يهتمون بعمر البطارية.

3. تعطيل ملاحظات لوحة المفاتيح اللمسية مع ‌iOS 16‌، أصلحت آبل شاشة القفل، مضيفة خيار الأدوات. تظهر الأدوات المصغّرة باستمرار على شاشة القفل ويتم تحديث العديد منها في الخلفية، مما يعني أنها تستهلك طاقة البطارية.إذا كنت قلقاً بشأن عمر البطارية، فقد ترغب في إنشاء شاشة قفل لا تحتوي على أدوات. لحسن الحظ، يدعم ‌iOS 16‌ شاشات قفل متعددة يمكنك التبديل بينها، لذلك إذا كنت ترغب في بعض الأحيان في استخدام عناصر واجهة المستخدم، يمكنك ذلك.يمكن أيضاً أن تظهر "الأدوات الذكية" على شاشتك الرئيسية، وهي ميزة سابقة لنظام iOS 16. نوصي بعدم استخدام أدوات "الشاشة الرئيسية" لمن يهتمون بعمر البطارية.3. تعطيل ملاحظات لوحة المفاتيح اللمسية

أضافت آبل في ‌iOS 16‌ أيضاً ميزة ممتعة تمنحك ردود فعل لمسية عند استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. فهي تهتز مع كل نقرة مفتاح للحصول على تجربة كتابة أكثر إرضاءً، ولكن ما قد لا تعرفه هو أنه يستهلك طاقة البطارية.

هذه الميزة لا تعمل افتراضياً، ولكن إذا قمت بتمكينها، فيمكنك إيقاف تشغيلها باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على Sounds & Haptics.

اضغط على ملاحظات لوحة المفاتيح.

تبديل Haptic.

4. إيقاف تشغيل العرض الدائم

لا تعد الشاشة التي تعمل دائماً ميزة ‌iOS 16‌، ولكنها تعمل في أجهزة آيفون 14 برو و برو ماكس. كما يوحي الاسم، تترك الشاشة التي تعمل دائماً الوقت وخلفية الشاشة والأدوات والأنشطة الحية مرئية على شاشة القفل حتى عندما يكون آيفون‌ مغلقاً.

يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة التي تعمل دائماً باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على العرض والسطوع.

قم بتبديل وضع التشغيل دائماً.

ليس من الواضح حقاً مقدار عمر البطارية الذي تستهلكه الشاشة التي تعمل دائماً لأنها تختلف من حالة استخدام إلى حالة استخدام أخرى، ولكن حتى لو كانت نسبة قليلة فقط، فإن الأمر يستحق إيقاف التشغيل.

5. لا تستخدم مكتبة الصور المشتركة على”آي كلاود”

مكتبة الصور المشتركة على آي كلاود هي إحدى ميزات iOS 16.1 التي تتيح لك استخدام مكتبة صور قياسية إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، بحيث يمكن للجميع تحميل الصور وتعديلها وحذفها. هذه الميزة تساهم في استنزاف عمر البطارية.

إذا كنت ترغب في استخدام مكتبة الصور المشتركة على آي كلاود، ولكنك لا ترغب باستنزاف البطارية، يمكنك تشغيل إعداد يسمح فقط بالمزامنة عبر وايفاي:

افتح تطبيق الإعدادات.

قم بالتمرير لأسفل إلى الصور.

اضغط على البيانات الخلوية.

قم بتبديل البيانات الخلوية.

سيتم تقييد التحميلات على شبكة وايفاي، لذلك لن يتم تنزيل الصور التي تمت مشاركتها معك على جهازك عندما يكون لديك اتصال خلوي فقط.

6. اختر خلفيات غير متحركة

بعض الخلفيات الرائعة التي أضافتها آبل مع ‌iOS 16‌ متحركة، وستستنزف الخلفية المتحركة طاقة البطارية أكثر قليلاً من الخلفية الثابتة.

تتغير خلفية الطقس، على سبيل المثال، بناءً على الظروف، ويتم تبديل خيار “فوتو شافل” عبر الصور المحددة خلال اليوم. تتغير خلفية علم الفلك أيضاً بناءً على الظروف الحالية.

7. استخدم أوضاع التركيز

يمكن أن يؤدي استخدام خيار التركيز المدمج من آبل إلى تقليل عدد الإشعارات التي تتلقاها خلال اليوم، كما أن قلة الإشعارات تعني فرصة أقل للتطبيقات لتنشيط شاشتك والتسبب في استنزاف البطارية.

تتيح لك أوضاع التركيز اختيار التطبيقات والأشخاص الذين يمكنهم إرسال إشعارات إليك ومتى يمكنهم ذلك، لذلك خلال ساعات العمل يمكنك التأكد من أنك لا تتلقى سوى إشعارات العمل، وخلال الوقت الشخصي، يمكنك تقييد إشعارات العمل. يمكنك تقييد الإشعارات أثناء القيادة، وأثناء النوم، وأثناء التمرين، وفي أي سيناريو آخر يمكنك التفكير فيه. تتيح لك عوامل تصفية التركيز تصفية رسائل بريد إلكتروني ورسائل وتقويمات محددة والمزيد.

ستستمر في تلقي جميع إشعاراتك عند انتهاء وضع التركيز، ولكن جميعها في تنبيه واحد بدلاً من تنبيه متعدد، مما يوفر عمر البطارية. يمكنك العثور على جميع ميزات التركيز في قسم التركيز في تطبيق الإعدادات.