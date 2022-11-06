Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

طرح نسخة تجريبية من غوغل بلاي غايمز

Lebanon 24
06-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1008101-638033601886797206.jpg
Doc-P-1008101-638033601886797206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت غوغل النسخة التجريبية من غوغل بلاي غايمز في الولايات المتحدة لتشغيل ألعاب الأجهزة المحمولة على الكمبيوتر الشخصي.
وأتاحت غوغل لمستخدميها الذين يملكون حساباً على خدمة الألعاب "غوغل بلاي" وجهاز كمبيوتر شخصي بأقل مساحة تخزين، تنزيل التطبيق لتشغيل الألعاب المخصصة لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد على جهاز الكمبيوتر الشخضي واللعب باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة.
Advertisement
دول معينة
وأشار موقع سي نت المتخصص في التكنولوجيا إلى طرح النسخة التجريبية من غوغل بلاي غايمز في البداية في أستراليا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، ثم الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، والبرازيل، وإندونيسيا، وسنغافورة، والفلبين، وماليزيا.
ويمكن تشغيل 40 لعبة باستخدام هذه النسخة التجريبية ومنها لعبة "كوكي رن: المملكة"، وأساطير المحمول "بانغ بانغ" و"حرب غاردنسكيبس" و"سامونرز".
يحتاج تشغيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى نظام التشغيل ويندوز 10 ومساحة تخزين بـ 10 جيغابايت على القرص الصلب، وذاكرة مؤقتة سعة 8 جيغابايت وبطاقة رسوم إنتل يو.إتش.دي غرافيكس 630 جي.بي.يو أو أي بطاقة مماثلة.
ويتيح التطبيق للمستخدمين الاحتفاظ بالتقدم في اللعبة عبر الأجهزة المختلفة باستخدام حساب غوغل بلاي. كما يمكن استخدام نظام غوغل بلاي بوينتس بين الأجهزة المختلفة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-11-07
16:00 | 2022-11-06
15:06 | 2022-11-06
14:00 | 2022-11-06
11:00 | 2022-11-06
08:00 | 2022-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website