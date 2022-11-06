طرح نسخة تجريبية من غوغل بلاي غايمز

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أطلقت غوغل النسخة التجريبية من غوغل بلاي غايمز في الولايات المتحدة لتشغيل ألعاب الأجهزة المحمولة على الكمبيوتر الشخصي.وأتاحت غوغل لمستخدميها الذين يملكون حساباً على خدمة الألعاب "غوغل بلاي" وجهاز كمبيوتر شخصي بأقل مساحة تخزين، تنزيل التطبيق لتشغيل الألعاب المخصصة لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد على جهاز الكمبيوتر الشخضي واللعب باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة.دول معينةوأشار موقع سي نت المتخصص في التكنولوجيا إلى طرح النسخة التجريبية من غوغل بلاي غايمز في البداية في أستراليا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، ثم الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، والبرازيل، وإندونيسيا، وسنغافورة، والفلبين، وماليزيا.ويمكن تشغيل 40 لعبة باستخدام هذه النسخة التجريبية ومنها لعبة "كوكي رن: المملكة"، وأساطير المحمول "بانغ بانغ" و"حرب غاردنسكيبس" و"سامونرز".يحتاج تشغيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى نظام التشغيل ويندوز 10 ومساحة تخزين بـ 10 جيغابايت على القرص الصلب، وذاكرة مؤقتة سعة 8 جيغابايت وبطاقة رسوم إنتل يو.إتش.دي غرافيكس 630 جي.بي.يو أو أي بطاقة مماثلة.ويتيح التطبيق للمستخدمين الاحتفاظ بالتقدم في اللعبة عبر الأجهزة المختلفة باستخدام حساب غوغل بلاي. كما يمكن استخدام نظام غوغل بلاي بوينتس بين الأجهزة المختلفة.