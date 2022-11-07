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تكنولوجيا وعلوم
ماسك يهدد "منتحلي الشخصية" عبر تويتر
Lebanon 24
07-11-2022
|
02:00
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أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "تويتر"، حملة تحقق واسعة من الحسابات على المنصة، ستؤدي إلى "صحافة ديمقراطية" على حد قوله، مشدداً على أنه يسعى إلى أن تصبح المنصة "المصدر الأكثر دقة للمعلومات في العالم".
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وقال ماسك إن أي حساب على الموقع يقوم مستخدمه بـ"انتحال" شخصية شخص آخر، من دون إيضاح أنه حساب "ساخر"، سيتم وقفه بشكل دائم، ومن دون تحذير مسبق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، في سلسلة تغريدات، في وقت مبكر الاثنين، أن "تويتر" سابقاً، كان يقوم بتوجيه إنذارات قبل تعليق الحسابات، لافتاً إلى أن ذلك لن يكون الحال الآن، إذ أن "تويتر يجري عملية تحقق واسعة من أصحاب الحسابات، ولن تكون هناك تحذيرات مسبقة".
وأشار ماسك، إلى أنه ستكون هناك شروط للتسجيل في الخدمة الجديدة المدفوعة من المنصة، والتي تعرف بـ"تويتر بلو"، والتي تتضمن علامة التحقق الزرقاء، باشتراك شهري قيمته 8 دولارات.
وقال إن أي تغيير في اسم أي حساب يتمتع بالعلامة الزرقاء، سيترتب عليه فقدانها بشكل مؤقت.
المصدر: الشرق
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