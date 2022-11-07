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تكنولوجيا وعلوم
"أبل" تخفض إنتاج "آيفون 14"... والسبب؟
Lebanon 24
07-11-2022
|
05:00
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قالت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ" إن شركة "أبل" تتوقع أن ينخفض إنتاج "آيفون 14" بنحو 3 ملايين هاتف خلال العام الجاري، بسبب تباطؤ الطلب والقيود التي فرضتها الحكومة الصينية مؤخراً، وأثرت على مصنعها الرئيسي بمدينة تشنجتشو.
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وأضافت المصادر أن الشركة ومورديها يهدفون الآن إلى تصنيع 87 مليون جهاز أو أقل، مقارنة مع هدف إنتاج 90 مليوناً في وقت سابق، إذ يرجع الانخفاض في المقام الأول إلى الطلب الضعيف على طرازي "آيفون 14" و"آيفون 14 بلس".
يأتي ذلك بالإضافة إلى مشكلات الإمداد في مدينة تشنجتشو الصينية، والتي تعد مقراً رئيسياً لتصنيع هواتف "آيفون"، إذ تخضع المدينة حالياً لقيود الإغلاق لمدة أسبوع، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
ووفقاً لتحليل شركة "Jefferies" لأكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، فإن مبيعات "آيفون 14" و"آيفون 14 بلس" تباطأت بسرعة منذ إطلاقهما. كما أن التباطؤ يزداد في الصين، إذ ألغت الشركة خططها لزيادة إنتاج هواتف "آيفون" هذا العام، بعد فشلها بتحقيق زيادة الطلب المتوقعة على أرض الواقع.
ومع ذلك، قالت "أبل" الأحد، إن "الطلب على أجهزتها (آيفون 14 برو) و(آيفون 14 برو ماكس) لا يزال قوياً، رغم أن إنتاج هذه الهواتف سيتوقف بسبب الإغلاق في المدينة الصينية.
المصدر: الشرق
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