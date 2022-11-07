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تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" يؤجل تغييرات العلامة الزرقاء إلى هذا الموعد!

Lebanon 24
07-11-2022 | 11:00
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بعدما بدأت شركة "تويتر" في منح المستخدمين علامة التحقق الزرقاء مقابل سداد اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات يبدو أن هذه الخطوة سيتم تأجيلها.

فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن موقع الطائر الأزرق سيرجئ فرض الرسوم الشهرية على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
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8 دولارات شهرياً
وحدثت تويتر السبت، تطبيقها على متجر تطبيقات آبل للبدء في تحصيل ثمانية دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

يأتي ذلك، فيما بدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك فصل المئات من موظفي تويتر، الجمعة، وقبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي بما في ذلك أعضاء من الفرق التي تعمل على الانتخابات الأميركية، وتعديل المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.

المصدر: العربية
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