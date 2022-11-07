21
o
بيروت
18
o
طرابلس
9
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بخطوات بسيطة.. دردش على واتساب بدون بطاقة SIM
Lebanon 24
07-11-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبر واتساب وسيلة رائعة لإرسال الرسائل والصور والفيديوهات للآخرين باستخدام رقم هاتفك.
مع ذلك، إذا لم يكن لديك بطاقة SIM، فلا داعي للقلق، لأنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من تطبيق المراسلة الشهير، وفق صحيفة The Sun. فقد ترغب في استخدام واتساب على جهاز أندرويد اللوحي أو الـ"آيباد" أو الكمبيوتر الشخصي. وعادة لا تحتوي هذه الأجهزة على بطاقة SIM. مع ذلك، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستفادة من حسابك، إذ بإمكانك استخدام خط أرضي.
Advertisement
إليك الخطوات:
- افتح واتساب على الجهاز الذي ستستخدمه
- سيطالبك التطبيق بإدخال رقم هاتف. وهنا أدخل رقم هاتف منزلك أو الخط الأرضي الذي تريد استخدامه
- سيحاول التطبيق أن يرسل لك رسالة. لكن الهاتف الأرضي لا يستقبل. بعد 5 دقائق من محاولاته، سيتيح لك خيار "اتصل بي" للتحقق من امتلاكك رقم الهاتف
- انقر عليه وستتلقى مكالمة على هاتف منزلك، ستزودك برمز التحقق وستكرره لك 6 مرات
- أدخله في التطبيق
والآن أنت جاهز للدردشة وإجراء المكالمات!.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)
Lebanon 24
المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)
01:31 | 2022-11-07
07/11/2022 01:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان من السفارة الأميركية في بيروت الى المواطنين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً وما فوق
Lebanon 24
اعلان من السفارة الأميركية في بيروت الى المواطنين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً وما فوق
08:32 | 2022-11-07
07/11/2022 08:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاهر وولاد كلب".. هيفا وهبي تخرج عن صمتها وتشن هجوما عنيفا على هؤلاء! (صورة)
Lebanon 24
"عاهر وولاد كلب".. هيفا وهبي تخرج عن صمتها وتشن هجوما عنيفا على هؤلاء! (صورة)
00:02 | 2022-11-07
07/11/2022 12:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور "رئاسية" لفرنجية: ما الذي يحصل
Lebanon 24
صور "رئاسية" لفرنجية: ما الذي يحصل
02:15 | 2022-11-07
07/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فهمه باسيل من السيد حسن
Lebanon 24
هذا ما فهمه باسيل من السيد حسن
01:15 | 2022-11-07
07/11/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-11-07
"إنستغرام" يتحقق من عمر مستخدميه في أوروبا بهذه الطريقة
11:29 | 2022-11-07
لمستخدمي "تويتر".. إليكم هذه القوانين والشروط الأساسيّة
11:00 | 2022-11-07
"تويتر" يؤجل تغييرات العلامة الزرقاء إلى هذا الموعد!
08:00 | 2022-11-07
بعد "تويتر".. "ميتا" تخطط لتسريح آلاف الموظفين
05:00 | 2022-11-07
"أبل" تخفض إنتاج "آيفون 14"... والسبب؟
02:00 | 2022-11-07
ماسك يهدد "منتحلي الشخصية" عبر تويتر
فيديو
بحضور زعماء العالم.. قمّة المَناخ تنطلق في شرم الشيخ وميقاتي يمثل لبنان
Lebanon 24
بحضور زعماء العالم.. قمّة المَناخ تنطلق في شرم الشيخ وميقاتي يمثل لبنان
05:17 | 2022-11-07
08/11/2022 00:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
04:09 | 2022-11-07
08/11/2022 00:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
08/11/2022 00:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact