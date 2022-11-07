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تكنولوجيا وعلوم

بخطوات بسيطة.. دردش على واتساب بدون بطاقة SIM

Lebanon 24
07-11-2022 | 14:00
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يعتبر واتساب وسيلة رائعة لإرسال الرسائل والصور والفيديوهات للآخرين باستخدام رقم هاتفك.

مع ذلك، إذا لم يكن لديك بطاقة SIM، فلا داعي للقلق، لأنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من تطبيق المراسلة الشهير، وفق صحيفة The Sun. فقد ترغب في استخدام واتساب على جهاز أندرويد اللوحي أو الـ"آيباد" أو الكمبيوتر الشخصي. وعادة لا تحتوي هذه الأجهزة على بطاقة SIM. مع ذلك، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستفادة من حسابك، إذ بإمكانك استخدام خط أرضي.
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إليك الخطوات:

- افتح واتساب على الجهاز الذي ستستخدمه

- سيطالبك التطبيق بإدخال رقم هاتف. وهنا أدخل رقم هاتف منزلك أو الخط الأرضي الذي تريد استخدامه

- سيحاول التطبيق أن يرسل لك رسالة. لكن الهاتف الأرضي لا يستقبل. بعد 5 دقائق من محاولاته، سيتيح لك خيار "اتصل بي" للتحقق من امتلاكك رقم الهاتف

- انقر عليه وستتلقى مكالمة على هاتف منزلك، ستزودك برمز التحقق وستكرره لك 6 مرات

- أدخله في التطبيق

والآن أنت جاهز للدردشة وإجراء المكالمات!. 
المصدر: العربية
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