Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تيك توك يسهم بنشر ثقافة تغذوية "سامة"

Lebanon 24
07-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1008459-638034495374861371.jpg
Doc-P-1008459-638034495374861371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت دراسة أميركية أن المحتوى المتعلق بالأنظمة الغذائية والوزن، يحصد مشاهدات عالية على منصة تيك توك تحديدا، مما يؤدي إلى نشر ثقافة "سامّة" بشأن التغذية، بين المراهقين والشباب.

وأضافت الدراسة أن غالبية من يدّعون أنهم خبراء تغذية، على منصة تيك توك، لا يملكون من الخبرة شيئا.
Advertisement
 
وقال الباحثون إن الملايين من المراهقين والشباب يتعرضون لمحتوى تيك توك، الذي يرسم صورة غير واقعية للغاية، عن الغذاء والتغذية والصحة، فلخسارة الوزن يمكن أن يكون تيك توك بيئة صعبة، لا سيما للمستخدمين الرئيسيين للمنصة وهم الشباب.

وأجرت الدراسة الأميركية تحليلاً شاملاً لمئة مقطع فيديو من الأكثر تداولا عن التغذية وخسارة الوزن، وفوجئوا بأن بعضها حصد أكثر من مليار مشاهدة، مما يوضح الدور الذي تلعبه ثقافة النظام الغذائي بين الشباب والمراهقين.
 
وفي لقاء لها مع "سكاي نيوز عربية"، قالت اختصاصية التغذية يارا رضوان:

- المراهقون أكثر المتأثرون من محتوى تيك توك التغذوي المغلوط حول تخفيف الوزن.
- يلجأ المراهقون بعد مشاهدة تلك الفيديوهات لحميات قاسية للغاية، وهنا تكمن الخطورة، حيث أن النقص الكبير بالسعرات يؤثر على النمو وقد يؤدي إلى ترقق العظام.
- على الأهل رفع مستوى الوعي، وعدم اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بل اللجوء إلى أخصائي التغذية لأخذ النصيحة اللازمة والصحية.
- الحمية الصحية هي الحمية المتوازنة، ولا يوجد ممنوعات في أي حمية، إنما الاعتدال هو أفضل الحلول.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-11-08
04:03 | 2022-11-08
02:00 | 2022-11-08
16:00 | 2022-11-07
14:00 | 2022-11-07
11:29 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website