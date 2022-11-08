Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الاحتباس الحراري يقلل من الفرق بين الليل والنهار؟

Lebanon 24
08-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1008556-638034881112766701.jpg
Doc-P-1008556-638034881112766701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يرى علماء المناخ أن الاحتباس الحراري يقلل من الفرق بين دراجات حرارة الجو نهارا وليلا.
ولم يركز العلماء إلى حد الآن على مثل هذه الظاهرة الناجمة عن تغيرات المناخ، إذ أنهم عملوا حساباتهم وتنبؤاتهم طويلة الأمد آخذا في الاعتبار متوسط درجة الحرارة فقط.
Advertisement
 
 
بينما يعتبر الفرق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا أمرا هاما للعمليات العديدة التي تحدث على الأرض.
 
وعلى سبيل المثال يعتبر الفرق المذكور مهما لزراعة وجمع المحاصيل حتى لا تتجمد النباتات ولتدفئة المنشآت ولصحة الإنسان والحيوانات حيث تخفف الليالي الباردة صيفا بشكل ملحوظ من تأثير الحرارة على جسم الإنسان. ولكن إذا لم تنخفض الحرارة في الليل، فيمكن أن تظهر مشاكل.

وقرر العلماء من عدة جامعات في الولايات المتحدة واليابان والصين دراسة هذه المشكلة بدقة. واستخدموا لذلك حاسوبا خارقا من جامعة "تسوكوبا" في اليابان حيث أعدوا نموذجا مفصلا للغاية للتنبؤات بدقة بلغت كيلومتريْن مربعيْن، مع العلم أن النماذج المناخية عادة ما تضمن دقة تبلغ 100 كيلومتر مربع، كما استخدموا بيانات عن درجة الحرارة ومعايير الطقس الأخرى في بداية القرن الحادي والعشرين أعوام 2005-2014 وسيناريوهات تغير المناخ بنهاية هذا القرن. وأخذوا أيضا في الحسبان كمية الأمطار ورطوبة التربة.
 
فما هي نتائج التنبؤات في النهاية؟
 
 
- سترتفع درجات الحرارة خلال النهار والليل. وليس هذا بخبر جديد. مع ذلك، اتضح أن درجة الحرارة النهار سترتفع نهارا بشكل أبطأ من درجة حرارة الليل وفي المناطق الكثيرة من العالم.
والسبب يكمن في الغيوم التي سيزداد عددها والتي ستمنع الشمس من تسخين الهواء نهارا. أما في الليل، فسيكون الأمر على العكس من ذلك حيث ستحمي الأرض من التبريد السريع.
 
 
ونتيجة لذلك، سيكون الفرق بين درجات الحرارة ليلا ونهارا أقل مما هو عليه الآن.
 
 
هل سيكون الفرق هو كبيرا؟
 
 
- كلا، بنسبة 0.25 - 0.5 درجة مئوية فقط. وذلك على الرغم من أن المؤشرات الدقيقة تعتمد على الميزات المحلية.
 
 
وقال الأستاذ ديف نيوجي، من جامعة تكساس الأميركية:" "من الصعب للغاية التنبؤ بكيفية تغير الغيوم بسبب الاحتباس الحراري".
 
بينما قال زميله في جامعة "تسوكوبا" اليابانية، زوان كوانغ، في الوقت نفسه إنه متأكد من أن الغيوم والسحب تلعب دورا رئيسيا في التغيرات المناخية ودرجات الحرارة اليومية، حيث تؤثر على كمية الإشعاع الشمسي وتبادل الحرارة بين سطح الأرض أو المحيط والغلاف الجوي. والفرق بين درجات حرارة الجو ليلا ونهارا أمر مهم لحياة الإنسان والحيوان والنبات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2022-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-11-08
14:00 | 2022-11-08
09:30 | 2022-11-08
08:00 | 2022-11-08
05:00 | 2022-11-08
04:03 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website