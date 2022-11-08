21
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هل يكون "ماستودون" بديلا لـ"تويتر"؟
Lebanon 24
08-11-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في وقت يشهد موقع "تويتر" ما يشبه هجرة جماعية لمستخدميه النشطين، بعد استحواذ رجل الأعمال الملياردير الأميركي إيلون ماسك عليه بقيمة 44 مليار دولار، رصد خبراء توجه مغردين صوب شبكة اجتماعية ألمانية منافسة اسمها "ماستودون".
Advertisement
وظهرت منصة "ماستودون" بشكل متزايد كبديل لـ"تويتر" خلال الأسابيع الأخيرة، متجاوزة اليوم مليون مستخدم نشط شهريا.
واجتذبت "ماستودون"، ومقرها ألمانيا، ما يقرب من نصف مليون مستخدم إضافي منذ 27 تشرين الاول الماضي، أي اليوم الذي أعلن فيه إيلون ماسك رسميا استحواذه على "تويتر"، حيث تضاعف مسار النمو من 60-80 تسجيل مستخدم جديد في الساعة قبل 27 أكتوبر إلى آلاف التسجيلات في الساعة الآن، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ماستودون"، يوجين روشكو.
يقدم "ماستودون" تجربة شبيهة بـ"تويتر"، مع ميزات مثل علامات التصنيف والردود ووضع إشارة مرجعية وما يشبه إعادة التغريد، وبمجرد التسجيل واختيار خادم عبر الويب أو الهاتف الذكي يمكن لمستخدمي "ماستودون" تبادل المنشورات والروابط مع الآخرين على الخادم الخاص بهم، وكذلك المستخدمين على خوادم أخرى عبر الشبكة.
ويمكن لكل خادم أن يختار تقييد أنواع المحتوى غير المرغوب فيه أو تصفيته مثل المضايقات والعنف غير المبرر، بينما يمكن للمستخدمين على أي خادم حظر الآخرين وإبلاغ المسؤولين عنهم، حسب ما أفاد موقع "تك كرانش" التقني.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مُفاجأة عن سحوبات الدولار.. إليكم ما تفعله المصارف
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن سحوبات الدولار.. إليكم ما تفعله المصارف
15:06 | 2022-11-07
07/11/2022 03:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من قبل الصرافين.. لهذا السبب ارتفع أمس سعر الدولار
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من قبل الصرافين.. لهذا السبب ارتفع أمس سعر الدولار
02:15 | 2022-11-08
08/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر العاجل
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر العاجل
13:32 | 2022-11-07
07/11/2022 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:33 | 2022-11-07
07/11/2022 12:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-11-07
07/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:30 | 2022-11-08
حياة الناس مهدّدة... 4 مناطق قريبة من خطّ الاستواء تنتظرها كارثة فما هي؟
05:00 | 2022-11-08
لأول مرة في العالم.. حقن خلايا دم أُنتجت مخبرياً بجسم شخص!
04:03 | 2022-11-08
منذ تولي ماسك الإدارة.. اليكم أهم التغييرات التي حدثت في "تويتر"!
02:00 | 2022-11-08
بياض البيض يمكن أن يتحول إلى مادة تصفي مياه البحر من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة!
23:00 | 2022-11-07
تيك توك يسهم بنشر ثقافة تغذوية "سامة"
16:00 | 2022-11-07
"إنستغرام" يتحقق من عمر مستخدميه في أوروبا بهذه الطريقة
فيديو
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
08/11/2022 17:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)
Lebanon 24
أهل زوجها طردوها من المنزل ووجهوا اليها كلاما قاسيا.. ماذا حصل مع جويل بدر؟ (فيديو)
00:01 | 2022-11-08
08/11/2022 17:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا يخرج مسرعا من قمة المناخ بمصر.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا يخرج مسرعا من قمة المناخ بمصر.. ماذا حصل؟ (فيديو)
00:00 | 2022-11-08
08/11/2022 17:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact