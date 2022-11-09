حظر حسابات موثقة في "تويتر" انتحلت شخصية إيلون ماسك

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حظرت "تويتر" عدداً من الحسابات الموثّقة، بعد تغيير أصحابها الاسم إلى "إيلون ماسك"، في خطوة تنطوي على سخرية من مالك الشبكة الاجتماعية الجديد.ومن بين أصحاب هذه الحسابات الممثلة كاثي غريفين، التي يتابع صفحتها في "تويتر" مليونا مستخدم. ولم تكتف الممثلة باستبدال اسم حسابها بـ"إيلون ماسك"، بل استبدلت صورة الحساب الرئيسية بصورة للملياردير.وغرّد رئيس شركة "تسلا" الذي أكّد سابقاً أنه "مدافع عن حرية التعبير بصورة مطلقة"، أنّ "الحسابات التي تنتحل شخصية شخص ما، من دون أن تذكر بوضوح أنّ خطوتها تنطوي على فكاهة أو سخرية، ستُحظر بشكل دائم".كذلك، عُلّق حساب "h3h3Productions" التابع للناشط عبر "يوتيوب" إثان كلين، مع أنّ التغييرات التي اُدخلت عليه كانت تبدو بشكل واضح أنّها تمثّل فكاهة.وردّ إيلون ماسك الذي يُتَّهم بأنه يتدخّل شخصياً في قرارات حظر الحسابات التي تستهدفه، على تعليق حساب كاثي غريفين بتغريدة قال فيها ساخراً: "جرى حظر الحساب لانتحال مستخدمه شخصية ممثلة". أما غريفين فردّت عليه مستخدمةً حساب والدتها المتوفاة، وكتبت: "لقد عدت من الموت لأطلب منك إعادة حساب كاثي".وانتشر على تويتر وسم "#FreeKathy" الذي استخدمه ناشطون كثر في تغريداتهم، وأبرزهم الممثل مارك هاميل المشارك في سلسلة أفلام "ستار وورز".وكانت أولى قرارات ماسك عقب إتمامه صفقة الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، تسريح نحو نصف موظفي المنصة، وإطلاقه خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثّقة.وبناءً على الخطة الجديدة، يمكن للمستخدمين عبر دفع ثمانية دولارات في الشهر، الحصول على علامة التوثيق الشهيرة للشبكة، والتي تفيد بأنّ الحساب موثّق.وقال ماسك إن أي حساب على الموقع يقوم مستخدمه بـ"انتحال" شخصية شخص آخر، من دون إيضاح أنه حساب "ساخر"، سيتم وقفه بشكل دائم، ومن دون تحذير مسبق.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، في سلسلة تغريدات، في وقت مبكر الاثنين، أن "تويتر" سابقاً، كان يقوم بتوجيه إنذارات قبل تعليق الحسابات، لافتاً إلى أن ذلك لن يكون الحال الآن، إذ إن "تويتر يجري عملية تحقق واسعة من أصحاب الحسابات، ولن تكون هناك تحذيرات مسبقة".