Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خسائر "ميتا"... هل سيتمكّن زوكربيرغ من مواجهة غضب المستثمرين؟

Lebanon 24
09-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1008939-638035878062137587.jpg
Doc-P-1008939-638035878062137587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار تراجع قيمة سهم شركة "ميتا" بنحو 70% منذ بداية العام الجاري، أصواتاً غاضبة بين صفوف المستثمرين وحملة الأسهم، وصلت إلى حد إطلاق دعوات لتنحية مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، عن منصبه كمدير تنفيذي.

وركزت الانتقادات الموجهة إلى زوكربيرغ على التغيير الشامل في أولويات الشركة، وتوجيه دفتها بالكامل نحو الاستثمار في العالم الرقمي الجديد "الميتافيرس"، إذ بلغت خسائر الشركة جراء استثماراتها في سوقيّ الواقعين المعزز (AR) والافتراضي (VR)، حوالي 15 مليار دولار في 2021، إلى جانب توقعات بأن تتكبد 10 مليارات دولار أخرى خلال العام الجاري.
Advertisement

وبحسب تقرير سابق لـ"فاينانشيال تايمز"، عبّر بعض المستثمرين عن غضبهم بشكل مباشر إلى مديري "ميتا" التنفيذيين، بعد مؤتمر الشركة لإعلان نتائجها الفصلية نهاية تشرين الاول الماضي.

وقال جيم تيرني، أحد مستثمري "ميتا" ورئيس قطاع الاستثمارات بالولايات المتحدة في شركة "آليانس بيرنستاين": "إذا كان هذا الحال في أي شركة تقنية أخرى، فإن المستثمرين يطالبون بإحداث تغيير كامل في إدارة الشركة، ومارك على دراية كاملة بمطالب المستثمرين، ولكنه لن ينفذ إلا ما يريد".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من المحادثات، تأكيده وجود نوع من "الاحباط" لدى المستثمرين من الكلف المتضخمة في الشركة. 

تيرني أكد أن المستثمرين توقعوا أن يشعروا بالراحة والطمأنينة بعد التعبير عن آرائهم لمدراء "ميتا" بعد إعلان نتائجها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل أنهم "الاشمئزاز لديهم زاد".

في المقابل، ذكر متحدث باسم "ميتا" أن الشركة تهتم بالاستماع لوجهات نظر مستثمريها، والتواصل معهم بشكل دوري، تعليقاً على تقرير الصحيفة.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-11-09
05:00 | 2022-11-09
02:00 | 2022-11-09
23:00 | 2022-11-08
16:00 | 2022-11-08
14:00 | 2022-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website