19
o
بيروت
21
o
طرابلس
9
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خسائر "ميتا"... هل سيتمكّن زوكربيرغ من مواجهة غضب المستثمرين؟
Lebanon 24
09-11-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار تراجع قيمة سهم شركة "ميتا" بنحو 70% منذ بداية العام الجاري، أصواتاً غاضبة بين صفوف المستثمرين وحملة الأسهم، وصلت إلى حد إطلاق دعوات لتنحية مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، عن منصبه كمدير تنفيذي.
وركزت الانتقادات الموجهة إلى زوكربيرغ على التغيير الشامل في أولويات الشركة، وتوجيه دفتها بالكامل نحو الاستثمار في العالم الرقمي الجديد "الميتافيرس"، إذ بلغت خسائر الشركة جراء استثماراتها في سوقيّ الواقعين المعزز (AR) والافتراضي (VR)، حوالي 15 مليار دولار في 2021، إلى جانب توقعات بأن تتكبد 10 مليارات دولار أخرى خلال العام الجاري.
Advertisement
وبحسب تقرير سابق لـ"فاينانشيال تايمز"، عبّر بعض المستثمرين عن غضبهم بشكل مباشر إلى مديري "ميتا" التنفيذيين، بعد مؤتمر الشركة لإعلان نتائجها الفصلية نهاية تشرين الاول الماضي.
وقال جيم تيرني، أحد مستثمري "ميتا" ورئيس قطاع الاستثمارات بالولايات المتحدة في شركة "آليانس بيرنستاين": "إذا كان هذا الحال في أي شركة تقنية أخرى، فإن المستثمرين يطالبون بإحداث تغيير كامل في إدارة الشركة، ومارك على دراية كاملة بمطالب المستثمرين، ولكنه لن ينفذ إلا ما يريد".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من المحادثات، تأكيده وجود نوع من "الاحباط" لدى المستثمرين من الكلف المتضخمة في الشركة.
تيرني أكد أن المستثمرين توقعوا أن يشعروا بالراحة والطمأنينة بعد التعبير عن آرائهم لمدراء "ميتا" بعد إعلان نتائجها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل أنهم "الاشمئزاز لديهم زاد".
في المقابل، ذكر متحدث باسم "ميتا" أن الشركة تهتم بالاستماع لوجهات نظر مستثمريها، والتواصل معهم بشكل دوري، تعليقاً على تقرير الصحيفة.
المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
Lebanon 24
"حركة امل": علنا مع هذا المرشح!
02:45 | 2022-11-09
09/11/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
Lebanon 24
عن آفاق سعر الدولار.. ماذا توقع أحد الخبراء؟
12:56 | 2022-11-08
08/11/2022 12:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
Lebanon 24
شاب لبناني يكسب 20 ألف دولار شهرياً بطريقة مبتكرة... كيف ذلك؟
07:30 | 2022-11-09
09/11/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يخسر شركته بسبب فنانة ويتحول الى حارس فيها!
00:29 | 2022-11-09
09/11/2022 12:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
Lebanon 24
أزمة كُبرى تُصيب "إسرائيل".. تحذيراتٌ منها وتقرير يسرد الكواليس
16:00 | 2022-11-08
08/11/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-11-09
سيارة كهربائية جديدة من "chery"... تعرفوا إليها
05:00 | 2022-11-09
حظر حسابات موثقة في "تويتر" انتحلت شخصية إيلون ماسك
02:00 | 2022-11-09
"إل جي" تطلق أول شاشة قابل للتمدد بدقة عرض فائقة
23:00 | 2022-11-08
بروز قمر الدم في يوم انتخابات الكونغرس الأميركي
16:00 | 2022-11-08
"تويتر" يحظر حساب ممثلة أطلقت على نفسها إسم إيلون ماسك... من هي؟
14:00 | 2022-11-08
"آبل" تتوقع تقليص إنتاجها لـ"آيفون 14" بمقدار 3 ملايين هاتف
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
09/11/2022 19:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
09/11/2022 19:02:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact