سيارة كهربائية جديدة من "chery"... تعرفوا إليها

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(روسيا اليوم)

سيباع في روسيا أول نموذج كهربائي لماركة Omoda التابعة لشركة Chery الصينية عام 2023.وقالت رئيسة المكتب الصحفي لشركة Chery في روسيا، يفغينيا نيكيتينا إن السيارة الكهربائية الصينية تم تصنيعها على أساس سيارة كروس Omoda C5 الصغيرة التي تباع حاليا في السوق الروسية.مع ذلك فإن نموذجيْن كهربائي وهجين من C5 لم يكشف عنهما بعد حتى في الصين. كما لم تكشف الشركة الصينية عن المواصفات التقنية للسيارة الكهربائية الجديدة. أما رباعية الدفع الكلاسيكية العاملة بالبنزين فتباع في السوق الروسية مزودة بمحرك تربو يولد قوة 147 حصانا بسعر 2.4 مليون روبل.