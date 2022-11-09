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تكنولوجيا وعلوم
لمدة 75 يوما.. "إنستغرام" يتيح ميزة جدولة النشر
Lebanon 24
09-11-2022
|
16:00
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أطلق تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "ميتا"، المالكة لمواقع "فيسبوك" و"واتسب"، ميزة جديدة، تسمح بجدولة المنشورات بمواعيد محددة سلفا، لمدة تصل إلى 75 يوما.
الأداة الجديدة، تتيح لأصحاب الحسابات الاحترافية على التطبيق، جدولة منشوراتهم دون الحاجة إلى استخدام "Meta Creator Studio"، أو خدمات تابعة لتطبيقات أخرى خارجية، والتي كان مستخدمو "إنستغرام" يلجؤون إليها في حال أرادوا الجدولة.
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يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إن "الميزة الجديدة تقليدية، ومتوفرة في أغلب منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها "فيسبوك" التابعة أيضًا لـ"ميتا"، ونعتبر إطلاق "إنستغرام" لها هو الذي جاء متأخرًا".
ويضيف رمزي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "رغم أن تلك الميزة تهم المستخدم، لأنها تتيح له تحكم أكبر في عملية إدارة المحتوى، وتقدم له إمكانية النشر بشكل منتظم ومحدد مسبقًا، فإن "إنستغرام" تعمد تأجيلها، لأنه خطط منذ انطلاقه لأن يكون مختلفًا عن منافسيه".
يتابع رمزي أن "تلك الاستراتيجية لم تحقق النجاح الذي استهدفه "إنستغرام" منذ البداية، لذا شرع قبل سنوات في تغييرها بإدخال تحديثات تتناسب مع أذواق المستخدمين".
ويوضح رمزي أن "إنستغرام في حالة تطور مستمر، تحت ضغط المنافسة الشرسة مع "تيك توك" لجذب المستخدمين، ومن ثم جذب المزيد من المعلنين، وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح".
ويستطيع المستخدم الاستفادة من الميزة الجديدة، عبر إنشاء منشور جديد، ثم الانتقال إلى "الإعدادات المتقدمة" بالتطبيق، والتبديل إلى اختيار "جدولة هذا المنشور"، ومن ثم تحديد الوقت والتاريخ المستهدف، ثم العودة إلى المنشور واختيار "جدولة".
ويستطيع المستخدم رؤية المنشورات المجدولة في قسم "المحتوى المجدول" في إنستغرام، كما يتاح له إمكانية إعادة جدولة المحتوى إذا لزم الأمر.
يعتقد خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، أن "تلك الميزة لن تحقق فارقًا يذكر في سباق "إنستغرام" التنافسي مع باقي المنصات الأخرى"، كما يتصور "ألا تحقق فارقًا كبيرًا مع مستخدميه، نظرًا لأنها خاصية معتادة مع المنصات الأخرى، ولا تحمل أي ابتكار أو تنطوي على عامل جذب أو مفاجأة بالنسبة إليهم".
ولم يذكر "إنستغرام"، متى، أو ما إذا كانت الحسابات العادية ستتمكن من الوصول إلى أداة الجدولة داخل التطبيق، لكن تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص التبديل لحساب احترافي بالانتقال إلى إعدادات حسابه.
وعن ذلك، يلفت رمزي النظر إلى أن التدرج في إطلاق الخاصيات الجديدة هو واحدة من سمات شركة "ميتا"، والتي اعتادت إطلاق الميزات بشكل تدريجي، متوقعًا بأن يتم منح جميع المستخدمين ميزة الجدولة عن قريب.
(سكاي نيوز عربية)
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