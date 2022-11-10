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تكنولوجيا وعلوم
متى ستهبط أول طائرة في مطار قاعدة "فوستوتشني" الفضائية؟
Lebanon 24
10-11-2022
|
14:00
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ستهبط أول طائرة على مدرج المطار التابع لقاعدة "فوستوتشني" الفضائية بشرق روسيا في كانون الاول المقبل.
أفاد بذلك المكتب الصحافي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وقال:" إن مشروع إنشاء مجمع المطار الجوي في "فوستوتشني" ينقسم إلى مرحلتيْن.
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وتقضي المرحلة الأولى بإنشاء المدرج الاصطناعي نهاية العام الجاري. وقد اتخذت كل الخطوات التمهيدية ليكون المدرج جاهزا لاستقبال الطائرات. وستهبط أولها في كانون الاول المقبل. أما المرحلة الثانية من المشروع فيتوقع إنجازها بحلول عام 2024 عندما سيتم إنشاء مدرج خرساني في المطار.
يذكر أن المكتب الصحافي في مركز استثمار منشآت البنية التحتية الأرضية الفضائية التابع لـ"روس كوسموس" كان قد أفاد في اب الماضي ببدء العمل على إنشاء الغطاء الخرساني في مدرج المطار.
وأوضح المكتب أن المطار سيستطيع استقبال الطائرات بكافة أنواعها، مشيرا إلى أن طول مدرج المطار سيبلغ 3250 مترا.
(روسيا اليوم)
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