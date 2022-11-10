بحث جديد يكشف تعقب "آبل" لمستخدميها!

كشف بحث تقني جديد أن شركة "آبل" الأميركية تتعقب مستخدميها من داخل عدد من التطبيقات، حتى ‏عندما يقوموا بإيقاف خاصة "التتبع" من الإعدادات في أجهزتهم الذكية.‏

وتم إثبات ذلك بواسطة اثنين من الباحثين الأمنيين، هم تومي ميسك وطلال الحاج، اللذان ألقيا نظرة على البيانات التي جمعتها تطبيقات "آبل"، واكتشفوا أن متجر الشركة "آب ستور" يجمع معلومات حول كل شيء للمستخدم، بما في ذلك كل ما يبحث عنه، ولغات لوحة المفاتيح، وكل التفاصيل المعقدة الأخرى حول نشاط المستخدم على الهاتف.

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ولفت إلى أنه ورفيقه، طلال الحاج، أوقفا بالفعل خاصية "وقف التتبع" في تطبيقات هواتف "آيفون"، مثل "آب ستور" و"آبل ميوزيك" ز"آبل تي في" و"ستوكس" وبوكس"، لكنها رغما عن ذلك واصلت جمع البيانات من هواتف "آيفون".

وقال ميسك في تصريحات لموقع "جيزمودو" تعليقا على النتائج: "مستوى التفاصيل صادم لشركة مثل "آبل".



وأكد ميسك أن "إلغاء الاشتراك أو إيقاف تشغيل خيارات التخصيص لم يقلل من مقدار التحليلات التفصيلية التي كان التطبيق يرسلها، لقد قمت بإيقاف تشغيل جميع الخيارات الممكنة، وبالتحديد الإعلانات المخصصة والتوصيات المخصصة ومشاركة بيانات الاستخدام والتحليلات".

وأضاف: "توقعت من شركة مثل "آبل" التي تؤمن بأن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان، أن تجمع المزيد من التحليلات العامة".

ودائما ما تشير شركة "آبل" إلى نفسها بأنها أفضل هاتف للحفاظ على خصوصية مستخدميها.

(سبوتنيك)