زوكربيرغ يعلن تسريح 11 ألفاً من موظفي شركة "ميتا"

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أعلن مارك زوكربيرغ، رئيس مجموعة "ميتا" المالكة لشركة "فيسبوك" أنه يعتزم تسريح أكثر من 11 ألف موظف، في ما اعتبره "أصعب التغييرات في تاريخ" الشركة، التي عزاها إلى تداعيات جائحة كورونا، و"الانكماش الاقتصادي".وقال زوكربيرغ في رسالة إلى موظفي "ميتا": "أخبركم اليوم عدداً من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا. لقد قررت تقليل حجم فريقنا بنحو 13%، وترك أكثر من 11 ألفاً من موظفينا الموهوبين يذهبون".وتابع: "نتخذ أيضاً عدداً من الخطوات الإضافية لنصبح شركة أصغر حجماً وأكثر كفاءة، عن طريق خفض الإنفاق، مع استمرار تجميد التعيينات لدينا خلال الربع الأول من العام (المقبل)".وأردف: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات، وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأعتذر بشكل خاص للمتضررين" جراء هذه القرارات.وقال زوكربيرغ للموظفين إنه كان يتوقع استمرار الطفرة في قطاع التجارة الإلكترونية والنشاط عبر الإنترنت خلال الجائحة، لكنه أقر بأنه "أخطأ" في تقديره، ويتحمل مسؤولية ذلك.ولفت إلى أن هذه التسريحات ستؤثر على مختبر الأبحاث في مجموعة "ميتا" الذي يركّز على "ميتافيرس"، بالإضافة إلى تطبيقاتها بما فيها "إنستجرام" و"فيسبوك" و"واتساب".وفي رسالته إلى الموظفين، أوضح زوكربيرغ الأسباب التي أدت إلى وصول الشركة لوضعها الحالي. إذ ركز على الطفرة التي شهدها السوق التقني منذ بداية تفشي جائحة كورونا، والتي تسببت في تزايد كبير في عوائد الشركات، وهو ما أدى إلى توقعات باستمرار معدل النمو المطرد للعوائد حتى بعد زوال الجائحة، وهو ما انعكس على قراره بضرورة الاستثمار أكثر في زيادة حجم الشركة.لكن الحال لم يستمر، إذ أوضح زوكربيرغ أن الأوضاع الاقتصادية بدأت في الانحدار، بالتزامن مع اشتداد حدة المنافسة، إضافة إلى تراجع الإنفاق الإعلاني، وكل تلك العوامل أدت إلى انحسار عوائد "ميتا" إلى مستويات أقل مما توقعه مؤسس الشركة شخصياً.وكتب مدير "ميتا" التنفيذي بشكل صريح: "لقد فهمت المؤشرات بشكل خاطئ. أنا أتحمل مسؤولية ذلك كاملة".وحدد زوكربيرغ مجموعة من الأهداف التي ستسعى الشركة خلال الفترة المقبلة إلى تحقيقها، وعلى رأسها التحول نحو إنفاق رأس المال بشكل أكثر كفاءة، وتوجيه القوة البشرية داخل الشركة نحو مناطق النمو ذات الأولوية، وأهمها تطوير محرك اكتشاف المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي، وقطاع الإعلانات، وكذلك منصات قطاع الأعمال، إلى جانب رؤية الشركة طويلة الأجل الخاصة بـ"ميتافيرس".