ما جديد شركة "نوكيا"؟

أطلقت شركة نوكيا هاتفها الذكي X30 5G الجديد بـ 520 يورو، وجهزت الهاتف الذي يزن 185 غراماً، ببطارية سعة 4200 ميللي أمبير ساعة.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة، ويدعم مفهوم الاستدامة حيث صنع الغطاء الخلفي البلاستيكي من مواد معاد تدويرها بـ 65%، والإطار من الألومنيوم من مواد معاد تدويرها 100%.

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ويدعم الهاتف شبكة 5G ويشمل على شاشة AMOLED قياس 6.43 بوصات وبشدة سطوع تبلغ 700 نيت.

وينبض داخله المعالج كوالكوم Snapdragon 695 5G مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت.