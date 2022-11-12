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تكنولوجيا وعلوم

بالفيديو.. شاهدوا أول آيفون "قابل للطي"

Lebanon 24
12-11-2022 | 14:00
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على الرغم من إحجام شركة آبل عن إطلاق هاتف قابل للطي، قرر يوتيوبر صيني وصديقه المهندس تولي زمام المبادرة، وتصميم أول هاتف آيفون قابل للطي.
وبعد 200 يوم من العمل وإنفاق آلاف اليوانات الصينية، نجح الثنائي الصيني في صنع أول هاتف آيفون غير رسمي قابل للطي في العالم.
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ونشر اليوتيوبر مقطع فيديو على قناة يوتيوب تحمل اسم Technological Aesthetics يوضح كيف بدأ هو وأحد أصدقائه المهندسين في صنع أول آيفون على الإطلاق بشاشة قابلة للطي. وفعلياً، فقد كان الهدف الأولي هو بناء آيفون قابل للطي مع الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الأجزاء الأصلية.
وبعد أيام من التجارب وبعد تدمير العديد من شاشات آيفون، تمكن الصديقان في النهاية من طي الشاشة، وكان الجزء الثاني من اللغز هو تطوير آلية مفصلة مناسبة لأجهزة آيفون.
 
ونظراً للتعقيدات التي ينطوي عليها تصميم المفصلة من نقطة الصفر، فقد فكرا أولاً في الحصول عليها من Galaxy Z Flip لكنهما أدركا أنها غير مناسبة، واستخدما أخيراً مفصلة معدلة من Motorola Razr.
ولضمان إمكانية استيعاب جميع الأجزاء الوظيفية لجهاز آيفون القابل للطي داخل الغلاف القابل للطي المعاد تصميمه، كان على الثنائي عكس موضع العديد من المكونات الداخلية، حتى أنهم صمموا بطارية مخصصة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة، مما قلل بشكل كبير من سعة بطارية آيفون القابل للطي.
وقام الثنائي بتثبيت إصدار مخصص من iOS يحتوي على العديد من التحسينات للشاشة القابلة للطي. وعملياً، فقد استغرقت العملية الكاملة لبناء هذا الهاتف القابل للطي أكثر من 200 يوماً، بحسب موقع سلاش غير.
 

 
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