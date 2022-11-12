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تكنولوجيا وعلوم
شركة تطلق خدمة تكسي طائر لتوصيل المسافرين إلى المطار
Lebanon 24
12-11-2022
|
16:00
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أطلقت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية خدمة سيارات أجرة طائرة كهربائية جديدة، والتي ستنطلق بين مهبط هليكوبتر وسط مانهاتن إلى مطار نيويورك.
وتشبه السيارة الطائرة المروحية من حيث قدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، مع أجنحة شبيهة بالطائرة تنقل المركبة في الهواء.
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وأطلق على الخدمة الجديدة اسم "منتصف الليل"، وهي مصممة لنقل أربعة ركاب بسرعة تصل إلى 150 ميلاً في الساعة.
وتخطط يونايتد للحصول على طائرة الهليكوبتر التي صممتها Archer وتشغيلها بحلول عام 2025، في محاولة لخفض وقت التنقل بين المطارين. وسيتم تقليل الرحلة إلى أقل من عشر دقائق، مما يقلل 12 دقيقة على الأقل من الوقت الذي تستغرقه حالياً بالسيارة.
وتم تصميم السيارة، المعروفة باسم طائرات eVTOL، لتكون بديلاً أكثر هدوءاً واستدامة لطائرات الهليكوبتر التقليدية. وقال مايكل ليسكينين، رئيس United Airlines Ventures، في بيان صدر يوم الخميس "بمجرد تشغيل سيارات الأجرة الجوية الكهربائية، ستغير بشكل جذري الطريقة التي يشعر بها عملاء United بالراحة والكفاءة أثناء تنقلهم إلى المطار".
وأضاف ليسكينين "يمثل طريق آرتشر من نيويورك إلى نيوارك معياراً مهماً آخر نحو توفير تنقل آمن وخالي من الكربون يقلل بشكل كبير من وقت السفر وينتج جزءاً بسيطاً من الصوت المنبعث من طائرات الهليكوبتر."
ولم تتضح بعد تكلفة هذه الرحلة، على الرغم من أن رحلة المروحية التجارية إلى مطار جون كنيدي تكلف حالياً 195 دولار في اتجاه واحد، ومن غير الواضح تماماً كيف ستكون هذه الطائرات صديقة للبيئة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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