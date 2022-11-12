Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نوكيا تدعم الاستدامة في هاتفها الجديد بإعادة التدوير

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1010083-638038850662602645.jpg
Doc-P-1010083-638038850662602645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة نوكيا هاتفها الذكي X30 5G الجديد بـ 520 يورو، وجهزت الهاتف الذي يزن 185 غراماً، ببطارية سعة 4200 ميللي أمبير ساعة.
وأوضحت الشركة الفنلندية أن هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة، ويدعم مفهوم الاستدامة حيث صنع الغطاء الخلفي البلاستيكي من مواد معاد تدويرها بـ 65%، والإطار من الألومنيوم من مواد معاد تدويرها 100%.
Advertisement
ويدعم الهاتف شبكة 5G ويشمل على شاشة AMOLED قياس 6.43 بوصات وبشدة سطوع تبلغ 700 نيت.
وينبض داخله المعالج كوالكوم Snapdragon 695 5G مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:27 | 2022-11-15
02:54 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-14
16:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website