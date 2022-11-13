Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يغرد: هذه الأمور قريباً في تويتر!

Lebanon 24
13-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1010201-638039350814292814.jpg
Doc-P-1010201-638039350814292814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن موقع "تويتر" الذي استحوذ عليه، في أواخر أيلول الماضي سيتضمن مزايا جديدة فيما يبدو.
 
وفي تغريدة على "تويتر"، اكتفى إيلون ماسك بنشر صور رمزية (إيموجي) لكل من وجه الروبوت وشاهد القبور، وأرفقهما بكلمة "قريبا". 
Advertisement


تكهنات

ورأى العديد من المغردين، أن ماسك يشير إلى أن "تويتر" سيأخذ قرارا حاسما يتعلق بإزالة الحسابات الوهمية، وهي قضية كانت في صلب الخلافات بين ماسك وإدارة تويتر السابقة أثناء مفاوضات الاستحواذ. 
 
قرارات جدلية

ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر"، أدخل سلسلة تغييرات على المنصة، أبرزها فرض رسوم 8 دولارات لقاء توثيق الحساب بالإشارة الزرقاء، وفوجئ المتابعين أن خيار التوثيق عبر الرسوم يواجه مشكلة تقنية، فيما ذهب البعض للتوقع بأن ماسك قد يتراجع عن هذه الخطوة.
 ورغم أن إيلون ماسك اشترى الموقع لقاء 44 مليار دولار، إلا أنه أشار إلى أن احتمال إفلاسه وارد.
ماسك سرح نصف العاملين في تويتر وأقصى الإدارة العليا وأصبح المدير الوحيد لموقع التغريدات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:27 | 2022-11-15
02:54 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
23:00 | 2022-11-14
16:00 | 2022-11-14
14:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website