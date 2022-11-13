إيلون ماسك يغرد: هذه الأمور قريباً في تويتر!

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن موقع "تويتر" الذي استحوذ عليه، في أواخر أيلول الماضي سيتضمن مزايا جديدة فيما يبدو.

وفي تغريدة على "تويتر"، اكتفى إيلون ماسك بنشر صور رمزية (إيموجي) لكل من وجه الروبوت وشاهد القبور، وأرفقهما بكلمة "قريبا".

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🪦🤖 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2022



تكهنات



ورأى العديد من المغردين، أن ماسك يشير إلى أن "تويتر" سيأخذ قرارا حاسما يتعلق بإزالة الحسابات الوهمية، وهي قضية كانت في صلب الخلافات بين ماسك وإدارة تويتر السابقة أثناء مفاوضات الاستحواذ. ورأى العديد من المغردين، أن ماسك يشير إلى أن "تويتر" سيأخذ قرارا حاسما يتعلق بإزالة الحسابات الوهمية، وهي قضية كانت في صلب الخلافات بين ماسك وإدارة تويتر السابقة أثناء مفاوضات الاستحواذ.

قرارات جدلية



ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر"، أدخل سلسلة تغييرات على المنصة، أبرزها فرض رسوم 8 دولارات لقاء توثيق الحساب بالإشارة الزرقاء، وفوجئ المتابعين أن خيار التوثيق عبر الرسوم يواجه مشكلة تقنية، فيما ذهب البعض للتوقع بأن ماسك قد يتراجع عن هذه الخطوة.

ورغم أن إيلون ماسك اشترى الموقع لقاء 44 مليار دولار، إلا أنه أشار إلى أن احتمال إفلاسه وارد.

ماسك سرح نصف العاملين في تويتر وأقصى الإدارة العليا وأصبح المدير الوحيد لموقع التغريدات.