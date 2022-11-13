أمازون تغري المشتركين في برايم بالموسيقى

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في محاولة من جانب إمبراطورية التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون لمنافسة خدمات البث الموسيقي عبر الإنترنت مثل سبوتفاي، وآبل ميوزيك، قررت الشركة السماح للمشتركين في برايم للتسوق عبر الإنترنت الوصول مجاناً إلى مكتبتها الموسيقية التي تضم أكثر من 100 مليون أغنية.ولكن المشتركين لن يتمكنوا من اختيار أغنية معينة لتشغيلها على عكس المشتركين في خدمة أمازون ميوزيك التي تكلف 10 يوروهات (9 دولارات( شهرياً. وسيسمح للمشتركين في برايم تشغيل قوائم أو ألبومات الأغاني كاملة، حسب أمازون، ضمن شروط الاشتراك الجديد في خدمة برايم.ومع ذلك سيتمكن المشتركون من تخطي أي عدد من الأغنيات التي لا يودون سماعها وتكوين ما يصل إلى 15 قائمة أغان مفضلة للاستماع إليها.ويعتبر العرض الجديد خدمة مهمة للمشتركي الذين كان يمكنهم الوصول إلى مليوني أغنية فقط في مكتبة أمازون الموسيقية.في الوقت نفسه فإنه يأتي بعد قبول المشتركين في برايم في الكثير من الأسواق زيادة الاشتراك الشهري بنسبة تصل إلى 43%.يذكر أن سبوتفاي لبث الموسيقى تتيح الوصول إلى حوالي 80 مليون أغنية ومدونة صوتية في خدمتها المجانية، التي تعتمد على الإعلانات.وإذا احتاج المستخدم سماع أغنية محددة أو تنزيلها، عليه الاشتراك في الخدمة المدفوعة.وفي الوقت نفسه لا تتيح آبل أي خدمات مجانية في إطار خدمة البث الموسيقي آبل ميوزيك التي يبلغ الاشتراك فيها 10 يوروهات شهرياً.