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تكنولوجيا وعلوم

تويتر تلغى 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين

Lebanon 24
13-11-2022 | 14:46
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ألغى موقع تويتر، يوم السبت، 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين يعملون في المنصة الإلكترونية واسعة الانتشار، وفقا لوكالة رويترز.

والسبت الماضي، كانت شركة تويتر قد أعلنت على لسان رئيس إدارة السلامة والنزاهة، تويتر يوئيل روث، أن المنصة بصدد الاستغناء عن 50 بالمئة من موظفيها، بينما قال إنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.
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 وسعى رئيس السلامة والنزاهة في تغريدته إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة.
من جهته، قال ماسك في تغريدة بعد فترة وجيزة من تغريدة روث "مرة أخرى، لكي نكون واضحين تماما، يظل التزام تويتر القوي بالإشراف على المحتوى دون تغيير على الإطلاق".
 
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