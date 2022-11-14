"تسلا" تخرج عن السيطرة بعد حادث مفاجئ.. ومقتل شخصين

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لفتت شركة تسلا الأميركية العملاقة لصناعة السيارات إلى أنها ستساعد الشرطة الصينية في تحقيق بحادث تصادم بإحدى سياراتها (موديل واي)، بعد أن أفادت تقارير إعلامية محلية بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 3 آخرون عندما فقد السائق السيطرة على السيارة.وأفاد تقرير لجيمو نيوز بأن الحادث الذي وقع في إقليم غوانغدونغ جنوبي الصين، أدى إلى مقتل سائق دراجة نارية وطالبة في المرحلة الثانوية، مع نشر مقطع مصور لسيارة تسير بسرعة عالية تصدم مركبات أخرى وراكب دراجة.وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك لرويترز في رسالة أمس الأحد "تسعى الشرطة حاليا للحصول على تقديرات من طرف ثالث لتحديد الحقيقة وراء هذا الحادث، وسنقدم بنشاط أي مساعدة ضرورية"، محذرة من تصديق "الشائعات".