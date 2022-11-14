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تكنولوجيا وعلوم

ماسك يمنع الوجبات المجانية للعاملين في "تويتر".. والسبب؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 16:00
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قرّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة "تويتر"، وقف وجبات الغداء المجانية للعاملين في المنصة لتوفير 13 مليون دولار، زاعماً أن الناس الذين يعدّون الوجبات أكثر من الذين يأكلونها.


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وذكرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية أن "ماسك دخل في جدال مع مديرة تنفيذية سابقة في "تويتر" بسبب تكلفة فاتورة طعام الشركة".


وفي تغريدة له على "تويتر"، قال ماسك: "تويتر تنفق مليون دولار سنوياً على خدمة الطعام في مقر سان فرانسيسكو. وتظهر ملفات الشارات أن ذروة الحضور كانت 25%، ومتوسّط الحضور أقل من 10% ومن يعدون الوجبات أكثر من الذين يتناولونها ولا يهتمون بتقديم الطعام لأنه لا يوجد أحد في المبنى".
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