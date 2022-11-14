ماسك يمنع الوجبات المجانية للعاملين في "تويتر".. والسبب؟

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قرّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة "تويتر"، وقف وجبات الغداء المجانية للعاملين في المنصة لتوفير 13 مليون دولار، زاعماً أن الناس الذين يعدّون الوجبات أكثر من الذين يأكلونها.وذكرت صحيفة "تيلغراف" البريطانية أن "ماسك دخل في جدال مع مديرة تنفيذية سابقة في "تويتر" بسبب تكلفة فاتورة طعام الشركة".وفي تغريدة له على "تويتر"، قال ماسك: "تويتر تنفق مليون دولار سنوياً على خدمة الطعام في مقر سان فرانسيسكو. وتظهر ملفات الشارات أن ذروة الحضور كانت 25%، ومتوسّط الحضور أقل من 10% ومن يعدون الوجبات أكثر من الذين يتناولونها ولا يهتمون بتقديم الطعام لأنه لا يوجد أحد في المبنى".