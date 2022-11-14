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تكنولوجيا وعلوم
حسابات "تويتر".. كيف يمكن التمييز بين الحسابات الموثقة و"المدفوعة"؟
Lebanon 24
14-11-2022
|
23:00
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قررت شركة "تويتر" مؤخراً إيقاف خدمة الاشتراك الشهري "تويتر بلو" Twitter Blue، بعد الفوضى التي حصلت بسبب سوء استغلال علامة التوثيق الزرقاء التي حصل عليها المشتركون مقابل مبلغ مادي زهيد.
واكتفت الشركة خلال المدة الوجيزة التي أتاحت فيها خدمتها المدفوعة بتمكين المشتركين من الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، غير انها ميّزت بين من حصل على العلامة بسبب أنه دفع مبلغا مقابلها، وبين من هو حساب بارز.
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ومع أنه يصعب للوهلة الأولى التمييز، لأن العلامة تظهر بالشكل ذاته في جميع الحسابات الموثقة، إلا أن النقر على العلامة، سواء على سطح المكتب، أو الأجهزة المحمولة، يكشف عن السبب وراء التوثيق.
وتكتب تويتر عبارة "هذا الحساب موثّق لأنه مشترك في ميزة Twitter Blue"، للحسابات التي دفعت للحصول على العلامة الزرقاء.
أمّا للحسابات البارزة فتكتب "تم توثيق هذا الحساب، لأنه معروف في الحكومة أو الأخبار أو الترفيه أو فئة معينة أخرى".
وهذه الخطوة من "تويتر" تمكّن التمييز بين الحسابات الموثقة لكنها قد لا تكون كافية، إذ إنه من غير المتوقع أن ينقر الجميع على العلامة لمعرفة السبب وراء التوثيق.
يذكر أن شركة "تويتر" قررت منع المستخدمين حديثي التسجيل في المنصة من الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، وقالت إن أي حساب يُنشَأ اعتباراً من 9 تشرين الثاني الحالي لن يتمكن من الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" في الوقت الراهن.
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