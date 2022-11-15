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تكنولوجيا وعلوم

شاهد.. Xiaomi تطرح هاتفاً بمواصفات ممتازة وسعر منافس

Lebanon 24
15-11-2022 | 02:00
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بدأت Xiaomi بطرح هاتف أندرويد جديد، حصل على مواصفات منافسة بالنسبة لسعره المقبول.
ويأتي هاتف Redmi 11 Prime بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (164/76/8.9) ملم، وزنه 201 غ.
أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا، وتمت حمايتها بزجاج Corning Gorilla Glass 3.
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ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات MIUI 13، ومعالج MediaTek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.


وجاءت الكاميرا الأساسية له بثلاث عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، أما سعر الهاتف في الأسواق العالمية فنحو 160 دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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