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تكنولوجيا وعلوم

نوكيا توسع سوق مبيعات أحد أفضل هواتفها

Lebanon 24
15-11-2022 | 05:00
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بعد الرواج الكبير الذي لاقاه هاتف G400 في العديد من البلدان، قررت نوكيا طرح هذا الهاتف في أسواق عالمية أخرى.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166.4/76.7/8.8) ملم، وزنه 198غ.
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أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 ومعالج Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64  غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية لديه أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.


وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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