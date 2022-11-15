لعشّاق كرة القدم... هذه الميزات ستسهّل عليكم متابعة المونديال

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أعلنت شركة "غوغل" عن ميزات جديدة تضيفها في كل من: محرّك البحث والخرائط ومنصة "يوتيوب YouTube"، لتساعد عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاطلاع على أخبار كأس العالم، و تفاصيل المباريات واللاعبين والعثور على أماكن مختلفة لمشاهدة تلك اللحظات الحاسمة داخل قطر وخارجها.وتعليقًا على الميزات الجديدة، قال نجيب جرّار، مدير تسويق المنتجات في غوغل- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن جميعًا متحمسون لمتابعة هذا الموسم من كأس العالم مقارنة بأي موسم مضى، فهذه المرة الأولى التي تستضيف بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطولة من هذا النوع. لذلك، نحن مهتمون جدًا بتقديم تجربة تفاعلية مميزة تساعد عشّاق كرة القدم، سواء الموجودين منهم في قطر أو الذين يشاهدون هذه البطولة في مختلف أنحاء العالم، لمواكبة تفاصيل المباريات، ومعرفة آخر أخبار اللاعبين، والاستمتاع بكلّ لحظة حاسمة في هذه البطولة".ويمكن لجماهير كرة القدم مواكبة أحداث البطولة عبر البحث عن "كأس العالم" في محرّك بحث غوغل، ثم النقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقّي إشعارات مستمرة حول المباريات، أو الفرق، أو اللاعبين.كما يمكن تثبيت لوحة نتائج المباريات في الشاشة الرئيسية للهاتف، وهي ميزة متوفرة حاليًا عبر نظام "أندرويد".وتقدّم "غوغل" أيضًا مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، بالإضافة إلى تقييم لأداء الفرق واحتمالية فوزها أو خسارتها يتغير طوال فترة المباريات.الى ذلك، يمكن لعشاق كرة القدم متابعة اللحظات الأكثر تشويقًا في المباريات بعد انتهاء بثّها المباشر عبر قناة FIFA في "يوتيوب"، وغيرها من قنوات البث الرسمية. كما يمكن متابعة فيديوهات قصيرة تلخصّ أهم التفاصيل يتم بثّها يوميًا بعد انتهاء المباريات عبر بحث غوغل وتأتي من مصادر تشمل قناة FIFA+ وغيرها من جهات البث الرسمية من ضمنها: beIN SPORTS في المنطقة.وسيتمكّن الأشخاص خلال موسم كأس العالم 2022 من العثور على فيديوهات قصيرة حصريّة وأخرى طويلة المدّة في "يوتيوب"، أُنتجت عبر مجموعة مميزة من صنّاع المحتوى في المنطقة بمن فيهم: AboFlah وريما المتخصصين بمحتوى الألعاب، وعمرو نصوحي "صباحو كورة" المهتم بالمحتوى الرياضي، وأخيرًا قناة "نور ستارز" التي تتميز بمحتواها المتنوع والمسلّي. كما يمكن لمشجّعى كرة القدم تقديم محتوى مشابه في "يوتيوب" عبر مشاركتهم "هاشتاغ" "ShortsFIFAWorldCup".