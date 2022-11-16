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تكنولوجيا وعلوم
"ناسا" تطلق صاروخها العملاق للقمر
Lebanon 24
16-11-2022
|
11:00
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أقلع أقوى صاروخ في العالم، "إس إل إس"، الأربعاء للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأميركية إلى القمر.
وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أميركية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.
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وتهدف مهمة "أرتيميس 1" التي يُتوقع أن تستمر 25 يوماً ونيّف، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة.
وبعد سنوات من التأخير ورصد ميزانية بالمليارات انطلق الصاروخ من مركز كينيدي للفضاء بقوة دفع تبلغ 8.8 ملايين رطل (4 ملايين كيلوغرام)، بسرعة بلغت 160 كيلومترا في الساعة في غضون ثوان.
ويأتي الإطلاق بعد قرابة ثلاثة أشهر من حادث تسرب وقود أعاد الصاروخ للإصلاح.
وبعد أن أجبره إعصار "إيان" على العودة نهاية سبتمبر الماضي، ظل الصاروخ متوقفا على الأرض مع اجتياح الإعصار "نيكول" البلاد الأسبوع الماضي بسرعة رياح تزيد عن 130 كيلومترا في الساعة.
ورغم أن الرياح اقتلعت حاجزا يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار بالقرب من الكبسولة، منح المسؤولون الضوء الأخض
(سكاي نيوز)
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