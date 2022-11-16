استغاثة عبر الأقمار.. طمأنة غريبة للأصدقاء من آيفون

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بات بامكانك من الآن وصاعداً طمأنة أصدقائك على حالك، في أي ظرف كان، حتى من دون "إرسال"!فقد أعلنت شركة أبل إطلاق ميزة الاتصال بخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي جميع هواتف آيفون 14.إذسيتمكن جميع حاملي طرز آيفون 14 الأربعة، من إرسال رسائل إلى خدمات الطوارئ عبر الاتصال بالقمر الصناعي إذا كانوا خارج النطاق الخلوي.كما ستوفر تلك الميزة للمستخدمين إمكانية طلب المساعدة والاتصال بالطوارئ عند عدم توفر اتصال سواء عبر شبكات الهواتف المحمولة أو من خلال شبكات واي فاي، وذلك اعتماداً على الاتصال بشبكة من الأقمار الصناعية، فضلاً عن إمكانية استخدام ميزة طمأنة الأصدقاء والعائلة بمكان وجودهم أثناء التنقل في مواقع خارج التغطية سواء بشبكات المحمول أو واي-فاي، وفق تقرير لـ "وول ستريت جورنال".وتعتمد هواتف آيفون 14 على على رقاقة خاصة مدمجة تسمح للهوائيات بالاتصال مباشرة بالقمر الصناعي عند عدم توفر تغطية سواء الاتصال بشبكات الهاتف المحمول أو شبكات واي-فاي.فعلى سبيل المثال، عند الحاجة إلى المساعدة ستتصل برقم 911 على iPhone 14 Plus ولكن نظراً لعدم وجود خدمة للهاتف المحمول، لا يمكن إكمال المكالمة.حينها يمكنك الضغط على زر رسالة SOS الأخضر في الجزء السفلي الأيمن والمكتوب عليه "نص الطوارئ عبر القمر الصناعي"، ورسالة أعلى شاشة الاتصال تقول "لا يوجد اتصال، جرب نص الطوارئ عبر القمر الصناعي".