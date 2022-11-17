تصميم أخف خوذة مدرعة في العالم (فيديو)

قامت شركة " أرموكوم" الروسية بتصنيع خوذة مدرعة فائقة الخفة تتكوّن من مواد مركّبة للجنود الروس.

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وتزن الخوذة المذكورة 700 غرام فقط. وتستخدم فيها الدروع المركبة والطلاء الخاص الذي لا يضيء ليلا ويمنع أجهزة الرؤية الليلية للعدو من رؤيتها.وقال نائب مدير عام الشركة، أوليغ فاوستوف إن وزن الخوذة لا يزيد عن 700 غرام، ما يقل بـ300 غرام عن وزن خوذة 6Б47 التي تم تصنيعها في إطار تحقيق مشروع "راتنيك" الخاص ببزة الجندي الروسي والتي يتم إنتاجها حاليا على دفعات، مع العلم أن وزن الخوذة المستخدمة حاليا من قبل الجنود الروس يبلغ كيلوغرام واحد.وأشار أوليغ فاوستوف إلى أن الخوذات المدرعة التي يستخدمها الجنود الروس تعتبر في الوقت الراهن من أخف الخوذات المدرعة في العالم مقارنة بالخوذات التي تستخدمها الجيوش الرائدة.