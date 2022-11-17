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تكنولوجيا وعلوم

تصميم أخف خوذة مدرعة في العالم (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:00
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قامت شركة " أرموكوم" الروسية بتصنيع خوذة مدرعة فائقة الخفة تتكوّن من مواد مركّبة للجنود الروس.
وتزن الخوذة المذكورة 700 غرام فقط. وتستخدم فيها الدروع المركبة والطلاء الخاص الذي لا يضيء ليلا ويمنع أجهزة الرؤية الليلية للعدو من رؤيتها.
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وقال نائب مدير عام الشركة، أوليغ فاوستوف إن وزن الخوذة لا يزيد عن 700 غرام، ما يقل بـ300 غرام عن وزن خوذة 6Б47 التي تم تصنيعها في إطار تحقيق مشروع "راتنيك" الخاص ببزة الجندي الروسي والتي يتم إنتاجها حاليا على دفعات، مع العلم أن وزن الخوذة المستخدمة حاليا من قبل الجنود الروس يبلغ كيلوغرام واحد.


وأشار أوليغ فاوستوف إلى أن الخوذات المدرعة التي يستخدمها الجنود الروس تعتبر في الوقت الراهن من أخف الخوذات المدرعة في العالم مقارنة بالخوذات التي تستخدمها الجيوش الرائدة.
 
على سبيل المثال فإن الخوذة المدرعة للجندي الأميركي تزن 1200 غراما. مع ذلك فإن مواصفاتها الواقية لا تزيد فاعلية عن مواصفات الخوذات المدرعة الروسية.

وفي ما يتعلق بالخوذات المدرعة في الجيشيْن الألماني والفرنسي فإن وزنها أكبر بكثير من وزن الخوذتيْن الروسية والأميركية.

وقال نائب مدير عام الشركة الروسية المصنّعة للخوذات المدرعة إن الحديث عن إنتاج الخوذة المدرعة الخفيفة الروسية الواعدة بوزن 700 غرام لا يزال سابقا لأوانه.
المصدر: روسيا اليوم
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