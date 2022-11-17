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تكنولوجيا وعلوم

العمل لساعات طويلة أو الطرد.. ماسك يكشف عن خطته المقبلة!

Lebanon 24
17-11-2022 | 00:58
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يسعى الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك لإجراء تغييرات على منصة التواصل الاجتماعي الذي استحوذ عليها، مقابل 44 مليار دولار، لتصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم، متخذاً اجراءات صارمة، شملت إقالة نصف الموظّفين، وفرض رسوم على المستخدمين.
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ومؤخراً، أحدث إيلون ماسك ارتباكاً في المنصة عبر قرارات مفاجئة، حيث أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين الباقين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، طالباً منهم الالتزام بالعمل لساعات طويلة بكثافة عالية أو تلقي مهلة 3 أشهر لإنهاء خدمتهم، إذا لم يوافقوا على هذه الشروط أو يدعموا رؤيته لـ "Twitter 2.0".
 
 
وقال ماسك امس الأربعاء، إنه يتوقع "تقليص دوره في إدارة شركة تويتر والعثور في نهاية المطاف على قائد جديد"، للإمساك بزمام الأمور في "تويتر".
وأدلى ماسك بهذه التصريحات على هامش الإدلاء بشهادته في محكمة بولاية ديلاوير للدفاع ضد مزاعم بشأن حزمة مكافآت قيمتها 56 مليار دولار من شركة تسلا، بعد تحقيق أهداف أداء سهلة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة يذعن لرغباته.
وأبدى مستثمرون في تسلا عن قلقهم بشكل متزايد بشأن الوقت الذي يخصصه ماسك لعملية إعادة هيكلة موقع تويتر.
وقال ماسك في شهادته: "هناك حاجة إلى اتخاذ بعض التدابير في مرحلة ما بعد الاستحواذ لإعادة تنظيم الشركة...ولكن بعد ذلك أتوقع تقليل وقتي في تويتر".
واعترف ماسك أيضا بأن بعض مهندسي تسلا كانوا يقدمون يد العون في تقييم فرق الهندسة في تويتر، لكنه قال إن ذلك كان "على أساس طوعي" وتم "بعد ساعات" العمل في شركة صناعة السيارات الكهربائية.
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