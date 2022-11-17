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تكنولوجيا وعلوم
أحدث سيارات "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى مركبة "Geely" الجديدة!
Lebanon 24
17-11-2022
|
11:00
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تستعد عملاقة صناعة السيارات الصينية Geely لطرح مركبتها الجديدة التي ستنافس أحدث سيارات الكروس أوفر من شركتي هيونداي وكيا.
وبالنظر للسيارة الجديدة نلاحظ أن Geely Livan RL9 حصلت على هيكل كروس أوفر بملامج عصرية، وجهّزت بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما زودت مؤخرة سقفها بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.
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وسيأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و84 سنتيمترا، ومعدل خلوصه الأرضي يعادل 170 ملم تقريبا، أما قمرتها من الداخل فستجهز بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وستحصل واجهة القيادة على شاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 12.3 بوصة.
وستحصل السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.
وستعمل المركبة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وسيمكنها الوصول إلى سرعة 163 كلم/سا، كما ستجهّز ببطارية تكفيها لقطع 470 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، والأبرز من ذلك هو أن بطاريات هذه السيارة ستكون قابلة للإزالة بسهولة لاستبدالها ، ولهذا الغرض قامت Geely باستحداث 200 مركز خاص في أرجاء الصين حاليا.
(روسيا اليوم)
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