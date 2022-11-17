Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إحدى أجمل السيارات وأكثرها اقتصادية... ما هي سيارة "تويوتا" الجديدة؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1011691-638042925865364747.jpg
Doc-P-1011691-638042925865364747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تويوتا عن prius الجديدة التي صممت لتكون سيارة شبابية أنيقة وقوية واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وتميزت prius بهيكل شديد الانسيابية ينفرد بتصميم مصابيحه الأمامية الأنيقة وشكل واجهته الخلفية، وحصلت هذه السيارة على عجلات رياضية عريضة بمقاس 19 إنشا.
Advertisement

وأصبحت المركبة أكبر بقليل مقارنة بسيارات prius السابقة إذ بات طولها 4 أمتار و60 سنتيمترا، وعرضها 178 سم، أما المسافة بين محوري عجلاتها فأصبحت 275 سم.

ولم يقتصر التميز على التصميم الخارجي لهذه السيارة فقط بل ظهر بوضوح في تصميم قمرتها أيضا إذ جهّزت السيارة بمقود جديد وواجهة قيادة صممت جميع عناصرها لتوحي بالحداثة والتطور.

وحصلت المركبة على شاشات متطورة تعمل  مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى مقاعد مريحة مزودة بانظمة تدفئة وتبريد، فضلا عن تجهيزها بأحدث أنظمة امان وبحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها تويتوتا بنسختين، نسخة مجهزة بمنظومة هجينة تضم محركا كهربائيا ومحرك بنزين بعزم يعادل 140 حصانا، ونسخة ثانية ستضم محركا هجينا بعزم 193 حصانا يمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.5 ثانية.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:59 | 2022-11-18
03:46 | 2022-11-18
02:30 | 2022-11-18
02:00 | 2022-11-18
23:00 | 2022-11-17
14:00 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website