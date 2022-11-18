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كأس العالم2022

سناب شات تطلق خدمات ومزايا جديدة لمشجعي منتخبات مونديال قطر

Lebanon 24
18-11-2022 | 05:00
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أطلقت خدمة سناب شات عددًا من الميزات والتجارب الجديدة قُبيل انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من إظهار الدعم لفرقهم، ومواكبة البطولة.

وتتلخص الميزات الجديدة من خدمة مشاركة الفيديو القصير، بتمكين المستخدمين افتراضيًا من ارتداء الزي الرياضي الخاص بفرقهم، وإلباس شخصياتهم الافتراضية "Bitmoji" ذلك الزي، بالإضافة إلى مشاهدة أبرز ما في المباريات، وميزات أخرى.
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ودخلت خدمة سناب شات في شراكة مع شركة أديداس "Adidas" لتمكين المستخدمين من إلباس شخصيات "Bitmoji" الزي الرياضي للفرق، بالإضافة إلى الوصول إلى ملصقات ومرشحات الفريق الرسمية لتزيين لقطاتهم.


وستنشر "Snapchat Discover"، وهي منصة المحتوى المنسق للتطبيق، الأحداث البارزة، والأهداف، ومقابلات اللاعبين، وتحليل المباريات، ومحتوى الكواليس خلال البطولة في أكثر من 30 دولة.

وفي منصة الأضواء "Spotlight"، وهي منصة الترفيه داخل تطبيق سناب شات من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، ستتاح للمستخدمين في الولايات المتحدة إمكانية إرسال لقطات للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية لمن ينشئ لقطات عالية الأداء باستخدام عدسات "Lenses"، أو أصوات "Sounds"، أو مواضيع "Topics" محددة.


وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض خريطة سناب "Snap Map" قصصًا منسقة للمشجعين الذين يشاهدون فريقهم ويحتفلون به خلال المباريات.
 
وسيتمكن المستخدمون من النقر على أماكن محددة لمشاهدة اللقطات المشاركة مع الجميع. وستشمل القصص لقطات من حفلات المشاهدة، وتجارب المشجعين، وردود الفعل في المدرجات، والأحداث المهمة للمباريات.
المصدر: العربية

كأس العالم2022

تكنولوجيا وعلوم

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