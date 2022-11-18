عالم من دون "Social Media"... هل هذا ممكن؟



منذ أكثر من 10 سنوات، يدور العالم في فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، التي حوّلت الحياة الملموسة الى افتراضية ، تجري أحداثها خلف الشاشات وفي اطار مفعم بـ "الشيفرات" والرموز والتحديات المرتبطة بعالم الاجتماع والسياسة والاقتصاد.

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ومن ابرز الوسائل الاتصالية الحديثة، اشتهر كل من "فيسبوك" و"تويتر"، فشكلا نوعا من منصة عالمية للأخبار والنشاطات لا يمكن اختراقها ،كما لا يمكن الاستغناء عنها.



لكن، وعلى ما يبدو، دخلت معادلة هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي المتعارف عليها على حياة الناس والمجتمعات والدول في مرحلة جديدة، ما يدفع الى طرح علامات الاستفهام حول دوها المستقبلي وامكان استمرارها؟



وفي ما يلي، نقدم لكم عرضا سريعا لأبرز التحولات التي طرأت على "فيسبوك" و"تويتر"، ولأهم الاسباب التي ادت الى هذه التحوّلات. لكن، وعلى ما يبدو، دخلت معادلة هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي المتعارف عليها على حياة الناس والمجتمعات والدول في مرحلة جديدة، ما يدفع الى طرح علامات الاستفهام حول دوها المستقبلي وامكان استمرارها؟وفي ما يلي، نقدم لكم عرضا سريعا لأبرز التحولات التي طرأت على "فيسبوك" و"تويتر"، ولأهم الاسباب التي ادت الى هذه التحوّلات.





تراجع في ثروة مارك زوكربيرغ

تكبّد مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من ثروته في خلال 13 شهرا فقط. وكان ذلك بدرجة كبيرة بسبب التراجعات القوية التي تضرب شركة "ميتا بلاتفورمز" منذ الإعلان عن تكنولوجيا "ميتافيرس" والكشف عن أرباح مخيبة للعديد من الآمال.



وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ الاقتصادية، بلغ صافي ثروة زوكربيرغ نحو 38 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، منخفضة بقوة من ذروتها البالغة 142 مليار دولار في ايلول من العام الماضي. وخسر مارك زوكربيرغ أكثر من سبعين مليار دولار من ثروته منذ الإعلان عن "ميتافيرس. تكبّد مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من ثروته في خلال 13 شهرا فقط. وكان ذلك بدرجة كبيرة بسبب التراجعات القوية التي تضرب شركة "ميتا بلاتفورمز" منذ الإعلان عن تكنولوجيا "ميتافيرس" والكشف عن أرباح مخيبة للعديد من الآمال.وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ الاقتصادية، بلغ صافي ثروة زوكربيرغ نحو 38 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، منخفضة بقوة من ذروتها البالغة 142 مليار دولار في ايلول من العام الماضي. وخسر مارك زوكربيرغ أكثر من سبعين مليار دولار من ثروته منذ الإعلان عن "ميتافيرس.





تراجع في أرباح شركة "ميتا"

وأعلنت شركة "ميتا" مؤخراً نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام الحالي، والتي أظهرت تراجع صافي الربح بأكثر من 50 بالمئة على أساس سنوي، مع هبوط الإيرادات بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة للربع الثاني على التوالي.



والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما هي الأسباب المحتملة وراء هذا الانحسار خاصة بعد أن ظهرت أهمية شبكات التواصل الإجتماعي، ومنها فيسبوك وتويتر عقب جائحة كورونا وجلوس الناس في المنازل لمدة طويلة واستخدامهم المتزايد للإنترنت بصورة عامة ولشبكات التواصل الإجتماعى بصورة خاصة.



الأسباب

وفي هذا الاطار، يمكن القول ان هناك العديد من الأسباب التي قد تكون ساهمت أو تسببت بهذا الانحسار الذي حدث لكبرى شركات التواصل الاجتماعي، فما هي أبرز هذه الاسباب؟



ظهرت قوة فيسبوك بوضوح بعد جائحة كورونا كما ذكرنا. وتبين لكثيرين أن فيسبوك ليس فقط شركة ناجحة اقتصاديا ولكن لديها قدرة على الهيمنة الفكرية على المجتمعات من خلال السيطرة على ما يتم نشره سواء بالإيقاف أو بدعم انتشاره. وتسبب هذا في ظهور منافسين جددا في غاية القوة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة "رامبل" الأميركية والتي تنافس فيسبوك بشدة داخل الولايات المتحدة الأميركية. وأعلنت شركة "ميتا" مؤخراً نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام الحالي، والتي أظهرت تراجع صافي الربح بأكثر من 50 بالمئة على أساس سنوي، مع هبوط الإيرادات بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة للربع الثاني على التوالي.والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما هي الأسباب المحتملة وراء هذا الانحسار خاصة بعد أن ظهرت أهمية شبكات التواصل الإجتماعي، ومنها فيسبوك وتويتر عقب جائحة كورونا وجلوس الناس في المنازل لمدة طويلة واستخدامهم المتزايد للإنترنت بصورة عامة ولشبكات التواصل الإجتماعى بصورة خاصة.وفي هذا الاطار، يمكن القول ان هناك العديد من الأسباب التي قد تكون ساهمت أو تسببت بهذا الانحسار الذي حدث لكبرى شركات التواصل الاجتماعي، فما هي أبرز هذه الاسباب؟ظهرت قوة فيسبوك بوضوح بعد جائحة كورونا كما ذكرنا. وتبين لكثيرين أن فيسبوك ليس فقط شركة ناجحة اقتصاديا ولكن لديها قدرة على الهيمنة الفكرية على المجتمعات من خلال السيطرة على ما يتم نشره سواء بالإيقاف أو بدعم انتشاره. وتسبب هذا في ظهور منافسين جددا في غاية القوة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة "رامبل" الأميركية والتي تنافس فيسبوك بشدة داخل الولايات المتحدة الأميركية.