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تكنولوجيا وعلوم

اختيار أسرع سيارة كهربائية في العالم.. ما هي؟

Lebanon 24
18-11-2022 | 16:00
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حازت سيارة نيفارا من ريماك التي تبلغ تكلفتها 2.1 مليون دولار على لقب أسرع سيارة كهربائية في العالم بعد أن تجاوزت سرعتها 256 ميلاً “411.992 كم” في الساعة أثناء تجولها حول مضمار اختبار في ألمانيا.
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وتم تحقيق السرعة التي حطمت الرقم القياسي بواسطة “ميرو زرنسيفيتش”، سائق الاختبار والتطوير الرئيسي في شركة ريماك، الذي أطلق العنان لقوة محركات سيارة نيفارا الأربعة، مما سمح لها بالانطلاق بثلث سرعة الصوت.

وتتميز السيارة الخارقة ذات المقعدين بأربعة محركات من تصميم "ريماك" تدفعها من الصفر إلى 60 ميلاً “96.5606 كم” في 1.85 ثانية فقط وإلى 100 ميل “160.934 كم” في الساعة في 4.3 ثانية.

وكشفت وكالة بلومبرغ أن ريماك قالت إنها وصلت إلى 258 ميلاً أي 415 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت سرعة السيارة المعروضة في مقطع الفيديو فقط إلى 412 كيلومتراً في الساعة أي ما يعادل 256 ميلاً في الساعة.

أشارت بلومبرغ أيضاً إلى أنه لم يكن هناك ممثل من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو أمر ضروري للمطالبة بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم.

وتتميز نيفارا أيضاً بمجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل مع عزم دوران يبلغ 1725 رطلاً، يمكن ضبطه بشكل فردي لكل عجلة. ويتم تشغيل كل عجلة من عجلات نيفارا بشكل مستقل بواسطة محرك كهربائي واحد مخصص يوجه عزم الدوران وفقاً لذلك.
كما تتميز بطارية سيارة نيفارا الكهربائية بعمر يدوم لـ 300 ميل أي ما يعاد 482 كيلو متر، في كل مرة يتم شحنها فيها.

وعلى الرغم من سرعة نيفارا إلا أ نها لا تضاهي السيارات التي تعمل بالوقود، حيث تتمتع سيارة "بوغاتي تشيرون سوبر سبورت" بسرعة قياسية تبلغ 304 أميال أي ما يعادل “489.241 كم “ في الساعة.

يجري حالياً إنتاج سيارة نيفارا في المقر الرئيسي لشركة ريماك في ضواحي مدينة زغرب بكرواتيا، وسيتم تصنيع 50 مركبة فقط منها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 
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