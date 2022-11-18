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تكنولوجيا وعلوم

نظارات ذكية ثورية.. إليكم ما بإمكانها قعله

Lebanon 24
18-11-2022 | 23:00
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صممت شركة التكنولوجيا البريطانية “إكس راي بلاس” نظارات ذكية جديدة، يمكنها كتابة ما يقوله الآخرون على شكل نص أمام عينيك.
تعرض نظارات “إكس راي” ملخصاً نصياً لما قيل لك للتو أثناء ارتدائها، إضافة إلى إمكانية ترجمة 9 لغات أخرى إلى اللغة الانجليزية.
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وتتوقع الشركة المصنعة أن النظارات قد تكون متاحة في يوم ما على شكل عدسات لاصقة أيضاً.
وبحسب الشركة فإن النظارات ستسمح للمستخدمين أيضاً بطرح أسئلة عن أشياء عديدة مثل حالة الطقس، مع ظهور الإجابات على الفور كعناوين فرعية.

وتزن النظارات أقل من ثلاث أونصات وتعتمد على عدسات داكنة، ويمكن وصلها بالهاتف الذكي للمستخدم، وتعرض الصور باستخدام تلفزيونات سوني الصغيرة.
وبحسب الشركة فإن من يرتدي النظارات سيكون قادراً على رؤية الشخص الذي يحاوره ويترجم ما يقولوه على الفور. كما سيظهر الأشخاص المختلفون في المحادثات الجماعية بألوان مختلفة حتى يتمكن مرتديها من معرفة من يتحدث.
برنامج النظارات متاح الآن من خلال تطبيق “إكس راي” على متجر “غوغل”، بإصدار أساسي مجاني وبإصدار مميز تصل تكلفته إلى 60 دولاراً في الشهر. وهو متاح حالياً للاستخدام فقط على النظارات التي تصنعها شركة “إن ريال” الصينية والتي تكلف قرابة 470 دولاراً، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 
 
 
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