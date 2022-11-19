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تكنولوجيا وعلوم
"كوالكوم" تكشف عن معالجها الأحدث Snapdragon 8 Gen 2
Lebanon 24
19-11-2022
|
08:00
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أطلقت شركة "كوالكوم" للمعالجات، معالجها الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يركز على تقديم كفاءة أداء مع المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بالاعتماد على تصميم سداسي للمعالج، وكذلك المعالجة الذكية للصور، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الواي فاي WiFi 7.
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ويأتي الجيل الجديد من معالجات كوالكوم، بأنوية من نوع Kryo، إحداها من نوع Arm Cortex-X3، بتردد 3.2 جيجاهرتز، و4 أنوية أخرى للأداء الشاق بتردد 2.8 جيجاهرتز، و3 أنوية مخصصة لكفاءة الأداء بتردد جيجاهيرتز، بحسب بيان رسمي للشركة.
وأوضحت "كوالكوم" أن معالجها الجديد يقدم أداءً أسرع بنسبة 35%، و40% أكثر توفيراً للطاقة، و25% أسرع في معالجة الرسوميات مع تقليل نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 45%.
"كوالكوم" تمكنت من رفع أداء معالجها الجديد بمعدل 4.35 مرة من سرعة أداء الذكاء الاصطناعي، وذلك سيدعم أداء المعالج الجديد Snapdragon 8 Gen 2 لإدارة وإتمام مهام معقدة، مثل ترجمة لغة ما إلى لغات عديدة في نفس الوقت.
المصدر:
الشرق
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