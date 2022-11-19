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تكنولوجيا وعلوم
أمازون تعرض "الاستقالة الطوعية" على موظفيها
Lebanon 24
19-11-2022
|
05:00
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بدأت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، في عرض الاستقالة الطوعية على بعض موظفيها، بهدف خفض حجم العمالة الموجودة لديها، بعد خطط أخيرة لتسريح 10 آلاف موظف.
وبحسب مستندات داخلية اطلعت عليها شبكة "CNBC" الأميركية، فإن عروض "الإنهاء الطوعي" بدأت في الوصول إلى الموظفين بعدد من القطاعات، مثل الموارد البشرية وخدمات الموظفين.
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وتضمنت عروض الاستقالة، تعويضات مالية بقيمة 3 أشهر من الراتب، إضافة إلى مقابل مالي بقيمة أسبوع عن كل 6 أشهر قضوها في الشركة، إلى جانب مرتب أسبوعي لمدة 12 أسبوع، مع بقاء أنظمتهم التأمينية سارية حتى نهاية كانون الأول المقبل.
ولدى الموظفين مهلة حتى 29 تشرين الثاني للتقدم باستقالاتهم، ويمكنهم التراجع عن قرارهم حتى الخامس من كانون الأول على أن يكون آخر يوم عمل في الشركة بالنسبة للمستقيلين، في 23 كانون الأول بحسب المستندات.
وأشارت "CNBC" إلى أن برنامج إنهاء الخدمة التطوعي "خطوة أولى" لإعادة تنظيم العمل داخل أمازون.
وبدأت أمازون تسريح الموظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بعد شائعات مستمرة منذ أيام عن هذه الخطة. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية آندي جاسي في مذكرة داخلية نُشرت على موقع أمازون: "ما زال الاقتصاد في وضع معقد، ونحن قمنا بتعيين موظفين بسرعة في السنوات الأخيرة".
المصدر: الشرق
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