"مشكلة جديدة" تهز تسلا.. استدعاء 321 ألف سيارة

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أعلنت شركة تسلا في بيان نشرته، السبت، أنها قررت استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عدم إضاءة المصابيح الخلفية أحيانا.يأتي هذا النبأ في أعقاب استدعاء الشركة، الجمعة، ما يقرب من 30 ألف سيارة موديل إكس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهمها نحو 3 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبا.وأبلغت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، السبت، الإدارة الوطنية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق السريعة بأن الاستدعاء المتعلق بالإضاءة الخلفية يشمل بعض السيارات من موديل3 لعام 2023 وبعض السيارات من موديل واي بدءا من إنتاج عام 2020.