24
o
بيروت
25
o
طرابلس
-2
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-2
o
بشري
25
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"مشكلة جديدة" تهز تسلا.. استدعاء 321 ألف سيارة
Lebanon 24
19-11-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة تسلا في بيان نشرته، السبت، أنها قررت استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عدم إضاءة المصابيح الخلفية أحيانا.
يأتي هذا النبأ في أعقاب استدعاء الشركة، الجمعة، ما يقرب من 30 ألف سيارة موديل إكس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهمها نحو 3 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبا.
Advertisement
وأبلغت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، السبت، الإدارة الوطنية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق السريعة بأن الاستدعاء المتعلق بالإضاءة الخلفية يشمل بعض السيارات من موديل3 لعام 2023 وبعض السيارات من موديل واي بدءا من إنتاج عام 2020.
وقالت تسلا، ومقرها تكساس، إنها ستُجري تحديثا عن بعد لمعالجة مشكلة الإضاءة الخلفية، مضيفة أنها لم تتلق تقارير عن وقوع أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء.
وذكرت الشركة أن الاستدعاء جاء بعد شكاوى من عملاء علمت بها في أواخر أكتوبر، ومعظمها من الأسواق الخارجية، قالوا إن المصابيح الخلفية للسيارة لم تعمل.
وأظهر تحقيق في هذه الشكاوى أنه في حالات نادرة، وبشكل متقطع، ربما لا تعمل الأضواء بسبب مشكلة عند بدء تشغيل السيارة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما يقوم به شخص غير لبنانيّ داخل شقة في برج حمّود! (صورة)
Lebanon 24
هذا ما يقوم به شخص غير لبنانيّ داخل شقة في برج حمّود! (صورة)
05:17 | 2022-11-19
19/11/2022 05:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب مصرفٍ في بيروت.. شاهدوا ماذا جرى مؤخراً (صور)
Lebanon 24
قرب مصرفٍ في بيروت.. شاهدوا ماذا جرى مؤخراً (صور)
05:52 | 2022-11-19
19/11/2022 05:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التاريخ حُسم.. إليكم موعد بدء العمل بالدولار الجُمركي الجديد
Lebanon 24
التاريخ حُسم.. إليكم موعد بدء العمل بالدولار الجُمركي الجديد
15:48 | 2022-11-19
19/11/2022 03:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شابّ لبناني يجدُ حلاً للكهرباء.. هكذا استطاع توليدها!
Lebanon 24
شابّ لبناني يجدُ حلاً للكهرباء.. هكذا استطاع توليدها!
06:55 | 2022-11-19
19/11/2022 06:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تنتشر عن صرفِ أموالٍ بالليرة للمواطنين.. هل هي صحيحة؟
Lebanon 24
رسالة تنتشر عن صرفِ أموالٍ بالليرة للمواطنين.. هل هي صحيحة؟
11:08 | 2022-11-19
19/11/2022 11:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-11-20
متى سيتمكن رواد الفضاء من العيش على القمر؟
01:19 | 2022-11-20
شبكة "سي بي إس" الأميركية تعلق عملها على "تويتر"
23:00 | 2022-11-19
كيفية التقاط صورة بانورامية بهاتفك الذكي.. اليك الحل!
14:00 | 2022-11-19
اعرف تحركاتك.. خدمة جديدة "مثيرة" من خرائط غوغل
13:46 | 2022-11-19
سر كبير وراء ميزة "واتساب" الجديدة.. تعرف عليه
11:00 | 2022-11-19
كيف تمكنت الأرض من تثبيت تقلبات درجات الحرارة على مدى مئات الآلاف من السنين؟
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
20/11/2022 10:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
20/11/2022 10:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
20/11/2022 10:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact