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تكنولوجيا وعلوم

"مشكلة جديدة" تهز تسلا.. استدعاء 321 ألف سيارة

Lebanon 24
19-11-2022 | 16:00
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أعلنت شركة تسلا في بيان نشرته، السبت، أنها قررت استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عدم إضاءة المصابيح الخلفية أحيانا.

يأتي هذا النبأ في أعقاب استدعاء الشركة، الجمعة، ما يقرب من 30 ألف سيارة موديل إكس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهمها نحو 3 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبا.
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وأبلغت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، السبت، الإدارة الوطنية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق السريعة بأن الاستدعاء المتعلق بالإضاءة الخلفية يشمل بعض السيارات من موديل3 لعام 2023 وبعض السيارات من موديل واي بدءا من إنتاج عام 2020.
وقالت تسلا، ومقرها تكساس، إنها ستُجري تحديثا عن بعد لمعالجة مشكلة الإضاءة الخلفية، مضيفة أنها لم تتلق تقارير عن وقوع أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء.

وذكرت الشركة أن الاستدعاء جاء بعد شكاوى من عملاء علمت بها في أواخر أكتوبر، ومعظمها من الأسواق الخارجية، قالوا إن المصابيح الخلفية للسيارة لم تعمل.

وأظهر تحقيق في هذه الشكاوى أنه في حالات نادرة، وبشكل متقطع، ربما لا تعمل الأضواء بسبب مشكلة عند بدء تشغيل السيارة.
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