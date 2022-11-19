كيفية التقاط صورة بانورامية بهاتفك الذكي.. اليك الحل!



Advertisement أهم شيء هو التحلي بالصبر. والحصول على لقطة جيدة يعني التقاط أكثر من صورة وعدم التعجيل بالصور التي تلتقطها. تصنع الهواتف الذكية صوراً بانورامية من خلال تجميع لقطات متعددة معاً. إذا تحركت بسرعة كبيرة، فستكون هذه الصور ضبابية، مما يؤدي إلى تدمير البانوراما. ويعني تسريع اللقطة أيضاً أن هناك فرصة أكبر لأن تكون صورك غير متوافقة مع بعضها البعض. وإذا كانت بعض اللقطات مستوية وأخرى مائلة، فسيؤثر ذلك على المنتج النهائي. تشتمل معظم الهواتف الذكية على وظائف بانورامية مع تطبيقات الكاميرا المجمعة، وتلتقط تطبيقات الجهات الخارجية هذا النوع من الصور إذا لم تكن مدمجة في الهاتف، وبغض النظر عن مدى جودة البرنامج، فإن جودة الصور البانورامية مرتبطة بتقنية المصور.أهم شيء هو التحلي بالصبر. والحصول على لقطة جيدة يعني التقاط أكثر من صورة وعدم التعجيل بالصور التي تلتقطها. تصنع الهواتف الذكية صوراً بانورامية من خلال تجميع لقطات متعددة معاً. إذا تحركت بسرعة كبيرة، فستكون هذه الصور ضبابية، مما يؤدي إلى تدمير البانوراما. ويعني تسريع اللقطة أيضاً أن هناك فرصة أكبر لأن تكون صورك غير متوافقة مع بعضها البعض. وإذا كانت بعض اللقطات مستوية وأخرى مائلة، فسيؤثر ذلك على المنتج النهائي.



يدعم وضع البانوراما في Pixel 4a، بالإضافة إلى هواتف Pixel الأخرى، الصور البانورامية الرأسية والأفقية.

على Google Pixel 4a، افتح تطبيق الكاميرا.

اضغط على الوضع على الجانب الأيمن من القائمة السفلية.

حدد بانوراما من القائمة المنبثقة.

للحصول على بانوراما أفقية، أمسك الهاتف في وضع عمودي. للوضع الرأسي، أمسكه في الوضع الأفقي.

اضغط على زر الالتقاط لبدء التقاط الصور.

أثناء تحريك الكاميرا، يوجهك التطبيق بمربع يعرض إمالة الهاتف من اليسار إلى اليمين وانحرافه بالنسبة إلى وقت لمس زر الالتقاط. ابذل قصارى جهدك للحفاظ على مستوى الهاتف وداخل المسار المعروض على الشاشة. يلتقط التطبيق الصور تلقائياً ويعرض شريط معاينة للصور أثناء التحريك. كيفية التقاط صورة بانورامية باستخدام تطبيق صور غوغليدعم وضع البانوراما في Pixel 4a، بالإضافة إلى هواتف Pixel الأخرى، الصور البانورامية الرأسية والأفقية.على Google Pixel 4a، افتح تطبيق الكاميرا.اضغط على الوضع على الجانب الأيمن من القائمة السفلية.حدد بانوراما من القائمة المنبثقة.للحصول على بانوراما أفقية، أمسك الهاتف في وضع عمودي. للوضع الرأسي، أمسكه في الوضع الأفقي.اضغط على زر الالتقاط لبدء التقاط الصور.أثناء تحريك الكاميرا، يوجهك التطبيق بمربع يعرض إمالة الهاتف من اليسار إلى اليمين وانحرافه بالنسبة إلى وقت لمس زر الالتقاط. ابذل قصارى جهدك للحفاظ على مستوى الهاتف وداخل المسار المعروض على الشاشة. يلتقط التطبيق الصور تلقائياً ويعرض شريط معاينة للصور أثناء التحريك.