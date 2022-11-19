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تكنولوجيا وعلوم
سر كبير وراء ميزة "واتساب" الجديدة.. تعرف عليه
Lebanon 24
19-11-2022
|
13:46
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أطلق تطبيق "واتساب"، التابع لشركة "ميتا" المالكة لمواقع "فيسبوك" و"إنستغرام"، ميزة جديدة طال انتظارها، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسالة رسائل إلى أنفسهم على التطبيق.
الميزة الجديدة، لاحظها موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار هذا التطبيق أولا بأول، حيث تظهر في إصدار "واتساب" الجديد لـ"iOS" (الإصدار 2.22.23.74)، والمتاح لجميع مستخدمي "أبل"، كما تظهر في إصدار "واتساب" الجديد لنظام "Android" (الإصدار 2.22.23.77)، لكن يبدو أن الميزة يتم طرحها ببطء لأنها لم تظهر للجميع حتى الآن.
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ويقول استشاري الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني، محمد الحارثي، إن "تلك الميزة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمستخدمي "واتساب"، حيث أنها توفر عليهم عناء التحايل على عدم تمكينهم في الماضي من إمكانية إرسالهم رسائل لأنفسهم، عبر أن يقوم من يملكون حسابين برقمين مختلفين بإرسال تلك المعلومات من حساب لآخر، أو بتدشين المستخدم لمجموعة مع شخص آخر ثم طرده منها ليتبقى في المجموعة وحيدا".
ويضيف الحارثي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه بإطلاق "واتساب لتلك الميزة سيكون بإمكان المستخدم حفظ ما يريد من بيانات أو معلومات مثل رقم الهاتف أو كلمة المرور أو رابط أو حتى صورة، وهي أسهل طريقة للحفظ والوصول إلى ما تم حفظه بسرعة".
في الوقت نفسه، يوضح الحارثي، أن "تلك الميزة تسهم في زيادة نشاط المستخدمين على التطبيق وزيادة تدفق المعلومات عليه، والذي يمثل أهمية أكبر بالنسبة لشركة "ميتا" وليس فقط لـ"واتساب"، كون هذا الأخير يعد قناة الاتصال الهامة ومصدر تدفق المعلومات الرئيسي التي تمكن شركة "ميتا" من استنباط معرفة تنتج عن تحليل بيانات المستخدمين، حيث أن تلك المعرفة هي التي تهم المعلنين، ومن ثم تحقق أرباح للشركة".
من جانب آخر، يلفت الحارثي، النظر إليه، وهو "رغبة واتساب في حسم المنافسة مع منافسيه من تطبيقات التراسل الفوري، لذا يسعى في الشهور الأخيرة لإضافة خاصيات جديدة تميزه عن الجميع، يتفرد بها عن باقي منافسيه، ومن ثم يكون التطبيق الأكثر جذبًا للمستخدمين، وبالتالي الأكثر درًا للأرباح، والأخيرة هي مربط الفرس بالنسبة لأي شركة تكنولوجية".
وتتوافر تلك الميزة في تطبيقات "مسنجر" و"سلاك"، ويحتوي "سيغنال" أيضا على ميزة "Note to Self"، والتي تتيح للمستخدم إرسال رسائل مباشرة إلى نفسه.
وتأتي تلك الميزة جنبا إلى جنب مع الميزة التي أطلقها "واتساب" مؤخرا، والتي تسمح للمستخدمين باستخدام نفس الحساب على ما يصل إلى أربعة أجهزة في الوقت نفسه، فالآن وبغض النظر عن عدد الأجهزة التي يقوم المستخدم بتشغيلها يمكنه مشاركة أجزاء من المعلومات بسرعة وأمان من جهاز إلى آخر.
وستكون الرسائل التي يرسلها المستخدم لنفسه مرئية له على جميع الأجهزة المرتبطة، فيما يتم تشفيرها من طرف إلى طرف.
(سكاي نيوز)
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