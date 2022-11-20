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تكنولوجيا وعلوم

متى سيتمكن رواد الفضاء من العيش على القمر؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 02:00
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تخطط إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لجعل رواد الفضاء يعيشون ويعملون على القمر لمدة تصل إلى شهرين، وذلك في غضون 10 سنوات.

وقال متحدث باسم "ناسا" إن برنامج مهمة "أرتيميس 1، هو في الواقع نقطة انطلاق نحو إرسال أطقم منتظمة إلى القمر، للبقاء لفترات أطول".
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وتعمل الإدارة على تأسيس ما تسميه "معسكر قاعدة أرتيميس" فوق القمر، سيضم كابينة قمرية حديثة ومنزلا متنقلا، بما يسمح لرواد الفضاء بالبقاء لمدة تصل إلى شهرين.



وأضاف المتحدث: "ستبني ناسا على زخم مهمة عودة البشر هذه في غضون 4 سنوات، وتخطط لإرسال طاقم إلى القمر مرة واحدة سنويا بعد ذلك".
 

وتابع: "ستشمل المهام المبكرة فترات قصيرة على القمر، لكن مع تطور المعسكر الأساسي فإن الهدف هو السماح للطاقم بالبقاء على سطح القمر لمدة تصل إلى شهرين في كل مرة".
 
وانطلقت الكبسولة "أرتيميس 1" في طريقها إلى القمر قبل أيام، ويفترض أن تنقل رواد فضاء إليه في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر رحلة أميركية ضمن مهمة "أبولو" عام 1972.

وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، للتأكد من أن المركبة آمنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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