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تكنولوجيا وعلوم

مؤخراً.. ماذا فعلت شركة "تيك توك"؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 14:00
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أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، في العام الجاري، تطوير واجهة برمجة التطبيقات للأبحاث لتحسين الوصول إلى البيانات العامة والخاصة مجهولة المحتوى والأنشطة على التطبيق.
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وقالت الشركة إنها مستعدة لإطلاق النسخة التجريبية للمنصة وطالبت أعضاء المجالس الاستشارية للمحتوى والأمان غب التطبيق لاختبار النسخة الأولية من المنصة.

وقالت تيك توك في بيان عبر الإنترنت: "نطالب أعضاء المجالس الاستشارية للمحتوى والأمان من ذوي الخبرة في المعلومات المضللة والتطرف العنيف ونشاط الكراهية والتقنيات الجديدة باختبار النسخة الأولية من منصة واجهة برمجة التطبيقات للأبحاث، سيتمكن كل الأعضاء من الوصول إلى البيانات العامة، في حين نجمع تقييماتهم لسهولة الاستخدام والتجربة بشكل عام. نحن حريصون على الاستماع للتقييمات من المختبرين وتطوير واجهة برمجة تطبيقات ستلبي احتياجات المجتمع العلمي في الوقت الذي تحترم خصوصية مجتمعنا".

وعند الإعلان الأول عن المنصة الجديدة، قالت الشركة إن الباحثين لا يملكون طريقة سهلة لتقييم المحتوى أو اختبار منصتهم، ما جعلها ترى ضرورة تطوير وجهة برمجة تطبيقات للأبحاث.

وتعتزم الشركة نشر المزيد من المعلومات عن المشروع الجديد في الأشهر المقبلة.

وستعطي الواجهة الجديدة لعدد من الباحثين طريقة لتقييم أنظمة تعديل المحتوى في تيك توك واختبار المحتوى الحالي.

كذلك، سيكون في مقدورهم تحميل محتوياتهم لرؤية مدى سماح التطبيق بنشر أنواع مختلفة من المحتوى أو رفضه أو تمريره إلى معدلي المحتوى لمزيد من التقييم.
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