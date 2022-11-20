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تكنولوجيا وعلوم

كيف تعثر على هاتفك في حال فقدانه؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 23:00
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لا شك أن فقدان الهاتف الذكي يشكل كابوساً حقيقياً لأي مستخدم، فبالإضافة إلى القيمة المادية للهاتف، يؤدي فقدانه إلى ضياع معلومات وبيانات هامة للمستخدم، ويمكن أن تقع في يد أشخاص يسيؤون استخدامها. فماذا تفعل في حال فقدان هاتفك؟
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كيفية العثور على هاتف أندرويد مفقود
أسهل طريقة لتحديد موقع جهاز أندرويد المفقود هي استخدام ميزة Find My Device، المضمنة في هاتف أندرويد الذكي الخاص بك من خلال خدمات غوغل بلاي، ويمكن أيضاً استخدامها في متصفح أو تنزيلها من متجر غوغل بلاي. ويمكن لمعظم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3 أو إصدار أحدث استخدام هذه الميزة.
قم دائماً بتمكين Find My Device على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك. يعد استخدام الميزة سهلاً مثل البحث عن "أين هاتفي؟" في غوغل.
الخطوة 1: اذهب إلى الإعدادات> الأمان. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً الانتقال إلى غوغل. ستأخذك كلتا الطريقتين إلى الخطوة التالية.
 
الخطوة 2: اضغط على العثور على جهازي. أو يمكنك أيضاً فتح الإعدادات وكتابة "العثور على جهازي" في مربع البحث. عندما يظهر الإعداد، اضغط عليه.
الخطوة 3: قم بالتبديل بين إعداد "العثور على جهازي". يجب أن يكون دائماً في وضع التشغيل. بعد ذلك، انقر لفتح إما تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف أو الجهاز اللوحي. ستوضح لك هذه الأدوات المساعدة مكان هاتفك على الخريطة.
الخطوة 4: شاهد موقع جهازك محدداً على الخريطة.
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